Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Bailes públicos de Maduro hicieron que Estados Unidos tomara la decisión de "cumplir sus amenazas", dicen fuentes a The New York Times

enero 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Maduro baila durante un discurso - Foto AFP/ Maduro llega capturado a Nueva York - Foto EFE
En lugar de atender las advertencias de Trump, Maduro realizó ciertas acciones que Washington, según el periódico, consideró burlas.

Los diferentes bailes públicos realizados por Nicolás Maduro en varias de sus alocuciones, en las que parecía tomarse a la ligera las advertencias de los Estados Unidos, hicieron que la administración del presidente Donald Trump tomara la decisión de "cumplir sus amenazas", dijo The New York Times el domingo citando fuentes familiarizadas.

En un artículo del reconocido periódico titulado 'Cómo Trump se decantó por Rodríguez como nueva líder de Venezuela' se expuso que Maduro hizo "un paso de baile de más" al restarle valor al ataque de la semana pasada contra una fábrica que Estados Unidos aseguró era usada para el narcotráfico.

Maduro, al igual que en ocasiones anteriores, reaccionó a ese ataque mientras bailaba al ritmo de música electrónica y cantaba en inglés repitiendo "no crazy war (no a la guerra loca)" en medio de un discurso transmitido por la televisión del régimen.

"Los frecuentes bailes públicos de Maduro y otras muestras de despreocupación en las últimas semanas hicieron que algunos miembros del equipo de Trump llegaran a la conclusión de que el presidente venezolano se estaba burlando de ellos e intentaba llamar la atención sobre lo que creía que era un bluf, según dos de esas personas, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar sobre las conversaciones confidenciales", publicó The New York Times.

Así que la Casa Blanca decidió cumplir sus amenazas militares.

Un bluf, cabe resaltar, es un montaje propagandístico destinado para crear un prestigio que posteriormente se revela falso. Y es que, con sus actitudes, Maduro y su régimen parecían desafiar cada vez más a la administración estadounidense.

El presidente Trump confirmó la captura de Maduro luego de que circularan en redes sociales una serie de videos en los que se veía a aviones que bombardeaban algunos puntos estratégicos de Venezuela.

Maduro fue retirado del país junto a su esposa, Cilia Flores, en un buque anfibio USS Iwo Jima para luego llegar en avión a Nueva York, donde se espera sea judicializado este lunes alrededor del mediodía, hora local.

Desde que inició el despliegue militar estadounidense en el Caribe cerca de las costas de Venezuela, el mandatario Trump y varios de sus funcionarios advirtieron constantemente al régimen de Maduro con algunas insinuaciones sobre un operativo, que fueron ignoradas y menospreciadas desde Miraflores.

Tras la captura de Maduro y en contraste con el título del artículo de The New York Times sobre la inclinación de Trump por Delcy Rodríguez, el presidente estadounidense advirtió este domingo en una entrevista con la revista The Atlantic que Rodríguez podría pagar un precio "mayor que Maduro" si no hace lo correcto, en referencia a posibles cooperaciones de Venezuela con Estados Unidos.

