Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Este miércoles 8 de octubre se vivieron momentos de pánico en un barrio de Lima, la capital peruana, luego de que se presentara una balacera en pleno concierto de cumbia de una reconocida banda peruana.

Lo que parecía una noche de baile y buena música terminó en una tragedia que deja hasta el momento cinco personas heridas de bala, entre ellas cuatro músicos de la agrupación Agua Marina.

El suceso tuvo lugar en el distrito de Chorrillos, al sur de la capital peruana, durante el concierto de la banda norteña Agua Marina.

Los videos que se han conocido y circulan en redes sociales muestran los momentos de pánico que se vivieron en la noche de este miércoles en el momento que se escucha una ráfaga de disparos que genera confusión entre los asistentes.

Los disparos terminaron hiriendo a cinco personas, entre ellas cuatro músicos de la famosa agrupación de cumbia. Según han indicado medios locales, la otra persona herida sería un vendedor ambulante que se encontraba trabajando durante la presentación.

Los integrantes de la banda musical fueron trasladados al Hospital Guillermo Almenara de Lima donde, según indicó uno de los médicos, se encuentran fuera de peligro.

La Policía Nacional de Perú, en cabeza de Felipe Monroy, detalló que se encontraron siete casquillos de bala de nueve milímetros para evaluar el arma utilizada para el ataque.