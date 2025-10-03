NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Narcotráfico en Venezuela

Belice es clave en tráfico de drogas que salen desde Venezuela, según documentos filtrados en México

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Mapa de América, Belice
Documentos expuestos por Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, revelan que durante años Belice recibía alrededor de un avión cargado de drogas cada cinco días.

La investigación arroja que aviones privados despegaron desde Venezuela rumbo a Belice cargados de drogas destinadas a Estados Unidos.

Los correos electrónicos filtrados del Ministerio de Defensa de México, obtenidos por el colectivo de filtraciones OCCRP, incluyen al menos 70 alertas enviadas por autoridades estadounidenses a sus contrapartes mexicanas en 2020 y 2021 sobre vuelos que aterrizaron en Belice, todos originados en pistas cercanas a Maracaibo, estado Zulia.

La investigación compartida por OCCRP expone a Belice como punto clave en la ruta del narcotráfico, algo que no había trascendido públicamente.

En 2019, CNN reportó el incremento de vuelos desde Venezuela hacia Centroamérica, aunque su enfoque se centró en Honduras y Guatemala. Los nuevos documentos revelan que Belice recibía alrededor de un avión cargado de droga cada cinco días.

Las autoridades de Defensa de México evitaron comentar, mientras que Belice no respondió a las solicitudes de información por parte de OCCRP.

El puente aéreo entre Venezuela y Centroamérica sigue operativo, aunque con menor volumen, tras la captura en 2020 de Debra Lynn Mercer-Erwin, empresaria estadounidense sentenciada en 2023 a 16 años de prisión por proveer aeronaves a redes criminales.

El exoficial naval estadounidense Jesús Romero señaló que tras esa operación muchos traficantes redirigieron sus cargamentos hacia Europa vía África, con aviones que despegan de Venezuela hacia Guyana y Surinam.

Además de las rutas aéreas, los narcos utilizan vías marítimas. El gobierno de Donald Trump desplegó su armada frente a la costa venezolana y afirmó haber destruido tres barcos narcotraficantes en septiembre, con resultado de al menos 17 muertos. Organizaciones como Amnistía Internacional cuestionaron la legalidad de esos ataques y los calificaron de posibles ejecuciones extrajudiciales.

El 15 de septiembre, la administración Trump incluyó a Belice en la lista de países de tránsito de drogas relevantes para envíos de drogas hacia Estados Unidos.

Romero aseguró que, aunque Honduras y Guatemala eran los principales destinos, Belice funcionaba como escala de emergencia cuando las operaciones en Guatemala enfrentaban demasiada presión.

