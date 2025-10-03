Padrino López dice que destruyó campamentos de drogas de guerrillas colombianas en Venezuela

Aunque insisten en que Venezuela es un país "libre" del cultivo de drogas, el ministro de la Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, dijo que en las últimas horas destruyó campamentos de droga operados por dos guerrillas colombianas.

Vladimir Padrino López mostró supuestos mapas donde se despliegan las operaciones militares y mostró imágenes de grandes explosiones e incursiones de tropa en distintas zonas montañosas del país, incluidos estados fronterizos con Colombia, en las que participan unos 36.000 militares venezolanos.

"Se han pasado para acá en la región de los Pijiguaos (estado Bolívar), unos grupos terroristas, narcotraficantes, del ELN y de las FARC, con nombre y apellido", dijo Padrino en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

"Pretenden permanecer en territorio venezolanos dedicados todos al tráfico de droga (...), aquí en Venezuela tendrán una respuesta contundente", afirmó.

Las operaciones antinarcóticos en Venezuela coinciden con un despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe. Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar presuntas redes de narcotráfico.

Otra de las zonas donde según el ministro se detectó la presencia de guerrilleros es en el Catatumbo venezolano, una región montañosa que comparte con Colombia.

"Hemos desmontado campamentos tanto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la FARC", informó Padrino.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Insight Crime han denunciado durante años la presencia de grupos armados colombianos en territorio de Venezuela.

Padrino cuestionó además la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. "Se nos quiere imponer la fuerza, la coerción, la amenaza, la extorsión, a través de la fuerza, a través de la amenaza militar", dijo.