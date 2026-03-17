'Matrix': China presentó durante una prueba de despegue al "taxi volador" más grande del mundo

Este martes se dio un hecho sin precedentes para el mundo de la tecnología en China en donde fue presentado el "taxi volador" más grande del mundo.

La compañía china AutoFligh sorprendió a todos al presentar de manera oficial al "taxi volador" más grande del mundo bautizado como 'Matrix'. Este modelo, que podría revolucionar por completo el futuro de la movilidad en las grandes ciudades del planeta, tuvo su primera prueba este martes.

La prueba fue organizada por The Associated Press en un hangar en Kunshan a tan solo 60 kilómetros al oeste del puerto de Shanghái. Allí, la aeronave 'eVTOL', de cinco toneladas, despegó y aterrizó sorprendiendo a todos los presentes.

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'Matrix' fue desarrollado por la compañía AutoFlight, fundada en 2017, y cuenta con una capacidad para transportar a al menos 10 pasajeros. Además, tiene una envergadura de 20 metros, 3,3 metros de alto y mide 17,1 metros de largo.

Una de sus características más importantes es que el "taxi volador" puede durar una hora sin la necesidad de recargarse. Steven Yang, vicepresidente sénior de AutoFlight, afirmó durante la prueba que llevará un poco de tiempo para que se convierta en un "taxi volador".

Otra empresa china ya ha desarrollado aeronaves 'eVTOL' y cuenta con el permiso para ofrecer servicios comerciales a los pasajeros.

Sin embargo, el único inconveniente por el que los "taxis voladores" aún no han hecho su debut oficial en los cielos de las grandes ciudades es porque carecen de las infraestructura de apoyo correspondientes.