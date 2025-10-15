Boric vincula a Maduro al caso Ojeda y advierte: "Las dictaduras cruzan frontera para imponer el miedo"

En medio de su gira por Italia, el presidente Gabriel Boric dio un discurso que ha sido ampliamente reseñado desde Europa y en su propio país, al hablar directamente del secuestro y muerte del teniente venezolano Ronald Ojeda y acusar a Maduro.

Llama la atención el contexto en que Boric se refiere al caso: el presidente tomó la palabra en el acto en conmemoración por los 50 años del atentado en Roma contra el exministro Bernardo Leighton y su esposa Ana Fresno, perpetrado a balazos el 6 de 1975 por agentes italianos contactados por la dictadura de Pinochet.

Pese a que Boric sigue sin mencionar el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, resaltan sus palabras directas y sin matices contra el dictador.

En Roma, Boric dijo que los principales sospechosos del crimen en Santiago de Chile contra el exmilitar venezolano Ronald Ojeda "es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro", reforzando la investigación de la Fuscalía que apunta a la facción "Los Piratas" del Tren de Aragua, planeada directamente desde Venezuela.

Boric comparó ambos casos al señalar que "las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan frontera para imponer el miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente. Sin ir más lejos, en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano, en donde uno de los sospechosos de haber perpetrado el asesinato es el mismo régimen del dictador Nicolás Maduro, que se robara las elecciones en su patria".

"Acá menciono esto porque es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado, y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares, que la defensa de los derechos humanos es siempre, porque los derechos humanos son un avance civilizatorio y no son patrimonio de un sector político en particular", arguyó.

Las palabras contrastan con las del presidente de izquierda Gustavo Petro, pero además resuenan porque se dan dos días después de otro atentado que conmociona al exilio venezolano: el ataque a tiros en Bogotá de los dirigentes venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, ambos intervenidos quirúrgicamente.