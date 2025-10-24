Brasil alerta que una "intervención externa" en Venezuela puede "incendiar" América del Sur

Una intervención de Estados Unidos para deponer al régimen venezolano Nicolás Maduro "puede incendiar América del Sur" y Brasil no lo aceptará, advirtió en entrevista con la AFP el asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Celso Amorim.

Amorim, que fue canciller de Lula en sus primeros dos gobiernos (2003-2010), expresó preocupación por los ataques estadounidenses sin "ninguna prueba" contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, lo que calificó como una "amenaza de intervención externa".

El asunto, según el veterano diplomático, puede estar en la agenda de una reunión todavía a confirmar entre Lula y el presidente estadounidense, Donald Trump, el domingo en Malasia, al margen de la cumbre regional de la Asean.

Las relaciones entre Trump y Lula se tensaron luego de que el republicano impusiera aranceles punitivos al gigante suramericano por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

“Brasil está claramente preocupado con el uso de la fuerza, la amenaza de métodos clandestinos como la CIA para derribar gobiernos de la región (…) No queremos una convulsión en nuestra región. Dependiendo de lo que suceda, efectivamente puede tener consecuencias muy profundas y muy graves”, expresó Amorim sobre las acciones militares que ha tomado Estados Unidos contra Venezuela.

Sin embargo, en el caso hipotético de que Estados Unidos intervenga en Venezuela para deponer al régimen de Nicolás Maduro, el asesor especial del presidente brasileño dejó clara la posición del gobierno.

“Estamos en contra de una intervención externa. El problema de quién va a gobernar en Venezuela es de los venezolanos. No es fácil, exige mucha ayuda para crear puentes, pero una intervención externa, sea armada o con servicios de inteligencia, no es el camino”, aclaró.

Asimismo, expresó que las intervenciones de Estados Unidos a Venezuela no afectarían solo a ese país, sino que “para Brasil y para Colombia (puede) crear problemas concretos de refugiados. Eso puede incendiar América del Sur y llevar a la radicalización de la política en todo el continente".