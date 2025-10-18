Brasil pone la Amazonía en el centro del debate climático con la llegada de la COP30

Durante su intervención, Lula hizo un llamado a los países desarrollados para que asuman su responsabilidad histórica y aporten financiación para preservar los bosques tropicales, también reiteró que la Amazonía debe estar en el centro de la conversación climática mundial.

La respuesta internacional, sin embargo, es incierta. “La invitación de Lula es una apertura al diálogo, pero no veo mucha viabilidad de que EE.UU. asista o firme compromisos vinculantes", afirmó Rodrigo Botero, director de la fundación para la conservación y el desarrollo sostenible. Añadió que el gobierno estadounidense continúa priorizando su producción industrial y la explotación de hidrocarburos, lo que complica un liderazgo climático real.

Uno de los aspectos más destacados es el anuncio del “Fondo de los Bosques para Siempre”, una propuesta brasileña que busca diversificar las fuentes de financiación climática, no solo desde gobiernos, sino también desde fondos independientes. Según el experto, este modelo permite mayor flexibilidad a los países receptores y fortalece la ejecución de políticas nacionales de restauración.

Además, se plantea un punto clave: la urgencia de frenar el colapso ecológico en la Amazonía, donde cada vez más zonas sufren degradación y deforestación. “Es crucial que los países con bosques tropicales, especialmente los amazónicos, alcancen consensos reales sobre mitigación, adaptación y recuperación de ecosistemas”, dijo Botero.

“No basta con esperar ayuda, también debemos actuar localmente, porque somos los primeros en sufrir los impactos del cambio climático, la restauración debe ser parte de nuestra propia estrategia de adaptación y prevención de desastres”, concluyó.