NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Violencia

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En el programa La Tarde de NTN24, el diputado federal del partido Novo-Brasil, Marcel Van Hattem, explicó que el megaoperativo que se llevó a cabo en el país que dejó 119 fallecidos.

En el programa La Tarde de NTN24, el diputado federal del partido Novo-Brasil, Marcel Van Hattem, explicó que el megaoperativo que se llevó a cabo en el país fue en contra de “gente muy peligrosa; es importante que se diga que la agencia brasileña ABIN ya demostró que hay una alianza entre PCC, el Comando Vermelho y también con grupos de Colombia en el tráfico de drogas”, asegurando que las ramificaciones de esos grupos son muy grandes.

Por su parte, en “Estados Unidos, el Departamento de Estado en Washington ya identificó en por lo menos 13 estados de Estados Unidos, donde el PCC de Sao Pablo tiene criminales activos y también el comando del medio tiene en Estados Unidos y otros países como Colombia, lamentablemente, miembros activos en la criminalidad”, resaltó.

Cabe recalcar que en 2020, durante la pandemia, la policía no entró a las favelas de Brasil, según el diputado porque “el gobierno de Lula tiene vinculaciones con los líderes del tráfico”. Además, recuerda que “el viernes pasado Lula dijo en Indonesia que los traficantes son víctimas de los usuarios de drogas, un absurdo completo”, resalta Marcel.

La preferencia de los criminales por el partido de Lula es muy grande; en las elecciones pasadas, el 80% de los encarcelados votaron por Lula en su candidatura para la presidencia de la república”, comenta.

Sobre si el gobierno de Lula ha sido permisivo con este tipo de narcotraficantes, Marcel deja clara su postura: “Seguro, así como Maduro es en Venezuela, y es natural que así sea, lamentablemente, porque Lula es amigo de Maduro, amigo de las Farc; Lula creo que fundó el Foro de Sao Paulo en 1990 con Fidel Castro, un grupo de izquierda en el cual las Farc también son parte”.

Además, señala que su “mentalidad marxista” sobre los criminales, señalándolos “de que los criminales son hechos víctimas de la sociedad, pero nosotros sabemos que no es así, las víctimas son las personas que trabajan”.

Determina que “Brasil, de hecho, me parece que se está volviendo un narcoestado y el gobierno de Lula no quiere clasificar o calificar los grupos criminales del PCC y Comando Vermelho o Rojo como organizaciones terroristas”.

Finalmente, revela que “siempre esta esa sospecha de coparticipación de miembros del gobierno de Lula con líderes del crimen organizado (…) las bandas criminales tienen simpatía con Lula y también al revés”.

