Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad a quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela

Este miércoles, Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad contra quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela, una medida que era prevista por opositores y organizaciones de derechos humanos.

"Lo hice por la calle del medio": dijo el líder del régimen en un acto público que arrancó los aplausos para apoyar al dictador.

Maduro, además, afirmó que la medida, que según expertos es inconstitucional y sin precedentes, será contra todo aquel "agente vendepatria que se suman a un ejército extranjero".

El debate saltó a la opinión pública luego que el dirigente opositor en el exilio y expriosionero político, Leopoldo López, haya dicho en una entrevista que apoya las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en Venezuela.

El fundador del partido Voluntad Popular alertó en NTN24 que "no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde a un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad".

Asimismo, aprovechó para recordar que actualmente miles de venezolanos e hijos de venezolanos nacidos en el exilio enfrentan obstáculos para tramitar documentos de identidad y pasaportes, siendo privados de sus derechos.

"Son cientos de miles de venezolanos que hoy no pueden renovar su identidad, no pueden renovar su pasaporte y que hoy están viviendo las consecuencias. Son cientos de miles de niños que nacen fuera de Venezuela en una condición de no tener patria", expresó.

Las acciones de la administración Trump en el Caribe para ir contra el Cartel de los Soles, ha sido tomada por Maduro como un ataque personal para sacarlo del poder y que Estados Unidos "se apodere de las riquezas" de Venezuela.

Por esta razón, Maduro ha ordenado ejercicios militares que incluye el entrenamiento armado a civiles denominados "milicias".

El dictador venezolano también ha ido en contra de todo aquel que ha manifestado su apoyo a las acciones de Trump sobre Venezuela.

A tal punto, que el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunció la detención de un hombre que publicó un meme dando la bienvenida en Margarita a los aviones estadounidenses.

En ese entonces, Cabello llamó a la detención la nueva edición de "la operación tun-tun navideña".