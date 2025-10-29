NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Régimen venezolano

Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad a quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Maduro dijo que la medida será contra todo aquel "agente vendepatria que se suman a un ejército extranjero".

Este miércoles, Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo que revoque la nacionalidad contra quienes hayan pedido una intervención militar en Venezuela, una medida que era prevista por opositores y organizaciones de derechos humanos.

"Lo hice por la calle del medio": dijo el líder del régimen en un acto público que arrancó los aplausos para apoyar al dictador.

Maduro, además, afirmó que la medida, que según expertos es inconstitucional y sin precedentes, será contra todo aquel "agente vendepatria que se suman a un ejército extranjero".

El debate saltó a la opinión pública luego que el dirigente opositor en el exilio y expriosionero político, Leopoldo López, haya dicho en una entrevista que apoya las acciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en Venezuela.

El fundador del partido Voluntad Popular alertó en NTN24 que "no hay un precedente en la historia de Venezuela en donde a un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad".

Asimismo, aprovechó para recordar que actualmente miles de venezolanos e hijos de venezolanos nacidos en el exilio enfrentan obstáculos para tramitar documentos de identidad y pasaportes, siendo privados de sus derechos.

"Son cientos de miles de venezolanos que hoy no pueden renovar su identidad, no pueden renovar su pasaporte y que hoy están viviendo las consecuencias. Son cientos de miles de niños que nacen fuera de Venezuela en una condición de no tener patria", expresó.

Las acciones de la administración Trump en el Caribe para ir contra el Cartel de los Soles, ha sido tomada por Maduro como un ataque personal para sacarlo del poder y que Estados Unidos "se apodere de las riquezas" de Venezuela.

Por esta razón, Maduro ha ordenado ejercicios militares que incluye el entrenamiento armado a civiles denominados "milicias".

El dictador venezolano también ha ido en contra de todo aquel que ha manifestado su apoyo a las acciones de Trump sobre Venezuela.

A tal punto, que el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, anunció la detención de un hombre que publicó un meme dando la bienvenida en Margarita a los aviones estadounidenses.

En ese entonces, Cabello llamó a la detención la nueva edición de "la operación tun-tun navideña".

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Caribe

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Crisis hospitalaria en Venezuela

Por qué la imagen de una parturienta en la escalera de un hospital en Venezuela levantó revuelo

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Represión en Venezuela

Filtran la lista de todos activistas que son buscados por el régimen Trujillo: Siete ya están detenidos

Silvestre Dangond | Foto EFE
On the Road

De Valledupar a Nueva York: el Empire State se tiñe de rojo en honor a Silvestre Dangond y al vallenato colombiano

Nicolás Maduro
Régimen de Maduro

Maduro recibe un doctorado Honoris Causa y advierte a Rubio que la "guerra sicológica" lo ha hecho "más fuerte"

Subasta guitarra de Noel Gallagher | Foto: AFP
Subasta

La guitarra que marcó la separación de la banda Oasis fue subastada por una astronómica cifra

Crisis hospitalaria en Venezuela

Por qué la imagen de una parturienta en la escalera de un hospital en Venezuela levantó revuelo

Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Sería Zapatero en versión brasileña": Héctor Schamis criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ofreció como mediador entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Represión en Venezuela

Filtran la lista de todos activistas que son buscados por el régimen Trujillo: Siete ya están detenidos

Avioneta siniestrada en Táchira
Accidente aéreo

Sin imaginarlo grabaron el momento en que se estrella una avioneta en Táchira: Dos fallecidos

