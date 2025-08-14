Estados Unidos ordena desplegar fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe para enfrentar a cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles

Este jueves el Gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe como parte de su compromiso para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según un informe de la agencia Reuters, que cita a dos fuentes cercanas a la decisión.

Aunque la agencia señala que sus fuentes no revelaron detalles significativos de la operación, el presidente Donald Trump ya había reiterado su intención de usar las fuerzas armadas para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas designadas como organizaciones terroristas globales.

El pasado 8 de agosto Trump firmó una directiva para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica.

Dentro de estas organizaciones, designadas como terroristas, se encuentra el Cartel de los Soles en Venezuela, que recibió esta designación recientemente y, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, por quienes Estados Unidos ofrece recompensas de US$50 millones, US$25 millones y US$15 millones, respectivamente.

En ese entonces, el secretario de Estado, Marco Rubio, también habló de la posibilidad de usar el poder militar de los Estados Unidos contra estas organizaciones en el programa The World Over con Raymond Arroyo.

Rubio resaltó que no se puede seguir tratando a los integrantes de estos carteles como simples delincuentes, pues “tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos”. Además, mencionó que estos carteles se extienden desde el régimen madurista hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala.

“Esos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo; no reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Es una organización criminal, que abarca hasta los diversos cárteles que operan en México y en otros lugares (…) Lo que cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”, aseguró el funcionario.

Asimismo, siguiendo esa política de asedio sobre estas organizaciones criminales, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló que el Departamento de Justicia ya ha llevado a cabo la incautación de bienes vinculados a Maduro por una suma que supera los 700 millones de dólares.

"Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia", dijo Bondi.

Y agregó que "activos relacionados a Maduro por más de 700 millones de dólares en total ya han sido incautados y su reino del terror continúa".

Según Bondi, "estos activos incluyen dos multimillonarios jets, múltiples casas, una mansión en República Dominicana, múltiples multimillonarias casas en Florida, una granja de caballos, autos, nueve vehículos, creo; millones de dólares en joyas y efectivo".