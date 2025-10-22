Cámara de Representantes de Colombia declara al Cartel de los Soles como organización "narcoterrorista transnacional y financiadora del terrorismo"

En la noche del martes, con 76 votos a favor y 21 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó una proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización "narcoterrorista transnacional y financiadora del terrorismo".

Asimismo, el documento firmado lo reconoce como una de las principales amenazas para la seguridad del país y de la región.

Esto ocurre poco más de un mes después de que el Senado tomara la misma determinación. En ese entonces, 33 congresistas votaron a favor de la medida mientras que otros 20 votos fueron negativos, algunos de ellos pertenecientes al Pacto Histórico.

"El Congreso de la República de Colombia, en ejercicio de su función de representación democrática, declara públicamente al “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo reconoce como una de las principales amenazas a la seguridad de la Nación y de la región", señala el documento.

Asimismo la institución democrática asegura que "reitera su rechazo categórico a cualquier actor criminal que atente contra la soberanía nacional, y manifiesta su voluntad de acompañar al Gobierno y a la Fuerza Pública en todas las medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior".

La medida, además, propone "exhortar al Gobierno Nacional para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al denominado “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos".

La Cámara, además, dice que esta organización, declarada como "terrorista" por Estados Unidos, no es un problema ajeno ni lejano: "Se trata de una estructura criminal con influencia directa desde el régimen venezolano, señalada por organismos internacionales y agencias de inteligencia como responsable del tráfico de drogas, armas y recursos que terminan en manos de grupos terroristas en la región".

El documento también resalta la "alianza comprobada con el ELN y las disidencias de las FARC", lo que a juicio de los firmantes, "ha fortalecido la capacidad de quienes asesinan líderes sociales, reclutan menores de edad, controlan corredores estratégicos y buscan socavar las instituciones democráticas de Colombia".

Con esto, además de declarar al “Cartel de los Soles” como organización narcotraficante y terrorista permitirá:

Activar con mayor eficacia los mecanismos de cooperación internacional para su persecución.

Solicitar el respaldo de aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel en la lucha contra el crimen organizado.

Reforzar la seguridad fronteriza, mediante acciones coordinadas de inteligencia, Fuerza Pública y control migratorio.

Proteger los derechos fundamentales de millones de ciudadanos que hoy están expuestos al accionar de estas estructuras criminales.

Esto ocurre, además, cuando el legislador estadounidense Bernie Moreno anunció que el Gobierno Trump autorizó sanciones individuales contra el presidente Gustavo Petro, su familia y aliados lo que incluye que sus nombres sean agregados a la temida lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Petro, principal aliado de Maduro en la región, ha sido objetivo de señalamientos del presidente Trump, quien lo acusó de fomentar “la producción masiva de drogas”.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, dijo el pasado 19 de octubre.

En paralelo, el Gobierno Trump continúa con su presión hacia el régimen de Venezuela y principalmente contra Nicolás Maduro, a quien acusa de ser el líder del Cartel de los soles.