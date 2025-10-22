NTN24
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Miércoles, 22 de octubre de 2025
Cartel de Los Soles

Cámara de Representantes de Colombia declara al Cartel de los Soles como organización "narcoterrorista transnacional y financiadora del terrorismo"

octubre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Cámara de Representantes de Colombia
Cámara de Representantes de Colombia
La medida, además, propone "exhortar al Gobierno Nacional para que declare formalmente al denominado “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo.

En la noche del martes, con 76 votos a favor y 21 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó una proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización "narcoterrorista transnacional y financiadora del terrorismo".

Asimismo, el documento firmado lo reconoce como una de las principales amenazas para la seguridad del país y de la región.

o

Esto ocurre poco más de un mes después de que el Senado tomara la misma determinación. En ese entonces, 33 congresistas votaron a favor de la medida mientras que otros 20 votos fueron negativos, algunos de ellos pertenecientes al Pacto Histórico.

"El Congreso de la República de Colombia, en ejercicio de su función de representación democrática, declara públicamente al “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, y lo reconoce como una de las principales amenazas a la seguridad de la Nación y de la región", señala el documento.

Asimismo la institución democrática asegura que "reitera su rechazo categórico a cualquier actor criminal que atente contra la soberanía nacional, y manifiesta su voluntad de acompañar al Gobierno y a la Fuerza Pública en todas las medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior".

La medida, además, propone "exhortar al Gobierno Nacional para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al denominado “Cartel de los Soles” como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos".

o

La Cámara, además, dice que esta organización, declarada como "terrorista" por Estados Unidos, no es un problema ajeno ni lejano: "Se trata de una estructura criminal con influencia directa desde el régimen venezolano, señalada por organismos internacionales y agencias de inteligencia como responsable del tráfico de drogas, armas y recursos que terminan en manos de grupos terroristas en la región".

El documento también resalta la "alianza comprobada con el ELN y las disidencias de las FARC", lo que a juicio de los firmantes, "ha fortalecido la capacidad de quienes asesinan líderes sociales, reclutan menores de edad, controlan corredores estratégicos y buscan socavar las instituciones democráticas de Colombia".

Con esto, además de declarar al “Cartel de los Soles” como organización narcotraficante y terrorista permitirá:

  • Activar con mayor eficacia los mecanismos de cooperación internacional para su persecución.
  • Solicitar el respaldo de aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel en la lucha contra el crimen organizado.
  • Reforzar la seguridad fronteriza, mediante acciones coordinadas de inteligencia, Fuerza Pública y control migratorio.
  • Proteger los derechos fundamentales de millones de ciudadanos que hoy están expuestos al accionar de estas estructuras criminales.

o

Esto ocurre, además, cuando el legislador estadounidense Bernie Moreno anunció que el Gobierno Trump autorizó sanciones individuales contra el presidente Gustavo Petro, su familia y aliados lo que incluye que sus nombres sean agregados a la temida lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Petro, principal aliado de Maduro en la región, ha sido objetivo de señalamientos del presidente Trump, quien lo acusó de fomentar “la producción masiva de drogas”.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, dijo el pasado 19 de octubre.

En paralelo, el Gobierno Trump continúa con su presión hacia el régimen de Venezuela y principalmente contra Nicolás Maduro, a quien acusa de ser el líder del Cartel de los soles.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Gustavo Petro

Cámara de Representantes

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué sigue en el caso de Álvaro Uribe tras la absolución del Tribunal Superior de Bogotá? Esto dicen Jaime Lombana, Néstor Humberto Martínez e Iván Cancino

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Joe Biden - EFE
Joe Biden

Trump inaugura galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca y sorprende con la foto que puso de su antecesor Joe Biden

Aumento de violencia en Estado de México -Foto referencia: Canva
Inseguridad

¿A qué se debe la escalada de violencia en el Estado de México?

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Joe Biden - EFE
Joe Biden

Trump inaugura galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca y sorprende con la foto que puso de su antecesor Joe Biden

Erling Haaland y Lionel Messi - EFE
Fútbol

Erling Haaland busca quitarle el récord que ostenta Lionel Messi en la Champions League

Aumento de violencia en Estado de México -Foto referencia: Canva
Inseguridad

¿A qué se debe la escalada de violencia en el Estado de México?

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Donald Trump | Foto: EFE
YouTube

YouTube aceptó pagarle 22 millones de dólares a Donald Trump por la suspensión de su cuenta tras el asalto al Capitolio de 2021

José Daniel Ferrer, líder opositor cubano - Foto: EFE
Cuba

"Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba": José Daniel Ferrer a su llegada a EE.UU. tras ser desterrado por la dictadura cubana

Selección italiana de atletismo: Marcell Jacobs, Lorenzo Patta y Filippo Tortu | Foto: EFE
Atletismo

Escándalo en el deporte: dos campeones olímpicos de atletismo fueron involucrados en un caso de espionaje y dopaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda