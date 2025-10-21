Régimen de Maduro ofrece apoyo al gobierno de Gustavo Petro luego de que EE. UU. catalogara al mandatario colombiano como "líder del narcotráfico"

Colombia y Estados Unidos atraviesan una crisis diplomática, la cual se intensificó luego de que el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, calificara a Gustavo Petro como “líder del narcotráfico”.

En la región, estas palabras y otros anuncios que se han hecho desde el país norteamericano hacia el mandatario colombiano no han caído nada bien. Así lo dejó ver el ministro de Defensa de la dictadura chavista, Vladimir Padrino, quien salió en su defensa de Petro y de paso anunció que Colombia cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En medio de una transmisión televisiva por parte del canal estatal de Venezuela, Padrino calificó como una “amenaza” los comentarios y acciones que se han emitido desde el gobierno de los EE. UU. hacia el país vecino.

“Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral, físico y el despliegue en nuestro territorio para enfrentar todas las amenazas que se ciernen sobre la frontera”, manifestó el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro.

Asimismo, lanzó una crítica hacia el gobierno de los Estados Unidos respecto a los calificativos que se han emitido hacia los líderes de izquierda en la región: “El que no se arrodille y diga sí ante el imperialismo corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante. Esa es la estrategia burda, una estrategia estrafalaria y sin sentido que ofende la inteligencia de los pueblos de América Latina y el Caribe”, puntualizó.

Estas palabras de Vladimir Padrino López se suman a las declaraciones recientes del dictador Nicolás Maduro, quien también emitió un mensaje de apoyo al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela y lo que sea con Venezuela es con Colombia”, señaló el líder del régimen chavista, que de paso dejó ver que ya hubo un acercamiento por parte de un oficial de las Fuerzas Militares colombianas, el cual le habría expresado que “si tocan a Venezuela, tocan a Colombia”, esto en referencia a los despliegues militares que se han ejecutado desde el gobierno de Donald Trump en la región Caribe para combatir el narcotráfico.