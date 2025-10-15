¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

La CIA recibió luz verde de Donald Trump para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela. El presidente confirmó la noticia y dijo que sería ridículo cuestionar si la agencia de inteligencia tiene autoridad para “sacar” a Maduro.

Al ser consultado sobre por qué autorizó a la CIA a entrar en Venezuela, el mandatario indicó que no puede entregar información sobre esta decisión, pero reveló que lo aprobó "por dos razones, en realidad".

"Primero, han vaciado sus cárceles en Estados Unidos. Entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una política de fronteras abiertas. Y lo hicieron a un nivel que probablemente no muchos países lo han hecho, no como Venezuela", dijo Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Este nuevo anuncio ha puesto, nuevamente, sobre la mesa la eventual caída de la dictadura madurista, sin embargo, aún no es claro cuál sería el accionar del Gobierno Trump.

Sin embargo, en las últimas horas se han registrado importantes movimientos de activos militares estadounidenses, incluyendo el sobrevuelo de dos aeronaves de la US Army frente a las costas venezolanas.

Los poderosos bombarderos B-52, identificados como el Bunny01 y el Bunny02, volaron varias veces por la zona de control de Maiquetía, lo que fue considerado como una provocación al régimen.

Evan Ellis, académico en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, analiza el tema en El Informativo USA de NTN24.

“A mí realmente me sorprendería si la CIA no está operando ya en Venezuela”, dijo.