NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Evan Ellis, académico en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, analiza el tema en El Informativo USA de NTN24.

La CIA recibió luz verde de Donald Trump para ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela. El presidente confirmó la noticia y dijo que sería ridículo cuestionar si la agencia de inteligencia tiene autoridad para “sacar” a Maduro.

Al ser consultado sobre por qué autorizó a la CIA a entrar en Venezuela, el mandatario indicó que no puede entregar información sobre esta decisión, pero reveló que lo aprobó "por dos razones, en realidad".

o

"Primero, han vaciado sus cárceles en Estados Unidos. Entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una política de fronteras abiertas. Y lo hicieron a un nivel que probablemente no muchos países lo han hecho, no como Venezuela", dijo Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Este nuevo anuncio ha puesto, nuevamente, sobre la mesa la eventual caída de la dictadura madurista, sin embargo, aún no es claro cuál sería el accionar del Gobierno Trump.

Sin embargo, en las últimas horas se han registrado importantes movimientos de activos militares estadounidenses, incluyendo el sobrevuelo de dos aeronaves de la US Army frente a las costas venezolanas.

Los poderosos bombarderos B-52, identificados como el Bunny01 y el Bunny02, volaron varias veces por la zona de control de Maiquetía, lo que fue considerado como una provocación al régimen.

Evan Ellis, académico en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, analiza el tema en El Informativo USA de NTN24.

“A mí realmente me sorprendería si la CIA no está operando ya en Venezuela”, dijo.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Donald Trump

"Me dijo que lo está aceptando en mi honor, porque lo merezco": Trump confirma llamada con María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

