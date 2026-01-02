NTN24
Estados Unidos e Irán

Máxima tensión entre Teherán y Washington luego de que Trump afirmara que intervendrá si fuerzas locales "matan" a manifestantes en Irán

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump afirmó este viernes que si Irán mata a manifestantes, en medio de protestas locales por el costo de vida, Washington "acudirá a su rescate".

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán tachó el viernes de "imprudente y peligrosa" la declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con intervenir si las autoridades iraníes matan a manifestantes.

"La declaración de Trump hoy, probablemente influido por quienes temen la diplomacia o creen erróneamente que es inútil, es imprudente y peligrosa", escribió en X el canciller Abás Araqhchi.

Añadió que aunque las movilizaciones en curso en Irán son mayoritariamente pacíficas, "los ataques criminales contra los bienes públicos son intolerables".

o

Trump afirmó este viernes que si Irán mata a manifestantes, Washington "acudirá a su rescate", después de que el movimiento de protesta iniciado el domingo en la República Islámica se tornara mortal.

"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Un consejero del líder supremo iraní reaccionó poco después. "Trump debería de saber que cualquier injerencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses estadounidenses", advirtió Ali Larijani en la red social X.

"Que tenga cuidado con sus soldados", añadió Larijani, que dirige la máxima autoridad en materia de seguridad en Irán.

La República Islámica es escenario desde el domingo pasado de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto costo de vida. Las protestas, hasta ahora, dejaron al menos seis muertos, según los medios de comunicación del país.

La moneda nacional, el rial, perdió en el último año más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la hiperinflación de dos dígitos debilita desde hace años el poder adquisitivo de los iraníes.

Las manifestaciones, de momento, son menos importantes que las que sacudieron al país a finales de 2022, tras la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven iraní.

"Estamos preparados y listos para actuar", recalcó Trump en su plataforma sobre las protestas actuales.

o

Estados Unidos lleva décadas enfrentado con la República Islámica. El dirigente norteamericano prometió el lunes "erradicar" cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos.

En abril, Irán y Estados Unidos habían empezado negociaciones con mediación de Omán sobre el programa nuclear iraní, motivo de tensiones con los países occidentales.

Las conversaciones, sin embargo, están estancadas desde junio, cuando Estados Unidos bombardeó las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Fordo, al sur de Teherán, así como las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, en el centro del país.

Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Papa León XIV - Foto: AFP
Lluvias torrenciales en España - Foto de referencia AFP
Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Béisbol en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Papa León XIV - Foto: AFP
Lluvias torrenciales en España - Foto de referencia AFP
Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Donald Trump y Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil / FOTO: EFE
María Corina Machado (EFE)
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

