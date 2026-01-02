Máxima tensión entre Teherán y Washington luego de que Trump afirmara que intervendrá si fuerzas locales "matan" a manifestantes en Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán tachó el viernes de "imprudente y peligrosa" la declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con intervenir si las autoridades iraníes matan a manifestantes.

"La declaración de Trump hoy, probablemente influido por quienes temen la diplomacia o creen erróneamente que es inútil, es imprudente y peligrosa", escribió en X el canciller Abás Araqhchi.

Añadió que aunque las movilizaciones en curso en Irán son mayoritariamente pacíficas, "los ataques criminales contra los bienes públicos son intolerables".

Trump afirmó este viernes que si Irán mata a manifestantes, Washington "acudirá a su rescate", después de que el movimiento de protesta iniciado el domingo en la República Islámica se tornara mortal.

"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Un consejero del líder supremo iraní reaccionó poco después. "Trump debería de saber que cualquier injerencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses estadounidenses", advirtió Ali Larijani en la red social X.

"Que tenga cuidado con sus soldados", añadió Larijani, que dirige la máxima autoridad en materia de seguridad en Irán.

La República Islámica es escenario desde el domingo pasado de importantes movilizaciones desencadenadas por el alto costo de vida. Las protestas, hasta ahora, dejaron al menos seis muertos, según los medios de comunicación del país.

La moneda nacional, el rial, perdió en el último año más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la hiperinflación de dos dígitos debilita desde hace años el poder adquisitivo de los iraníes.

Las manifestaciones, de momento, son menos importantes que las que sacudieron al país a finales de 2022, tras la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven iraní.

"Estamos preparados y listos para actuar", recalcó Trump en su plataforma sobre las protestas actuales.

Estados Unidos lleva décadas enfrentado con la República Islámica. El dirigente norteamericano prometió el lunes "erradicar" cualquier intento de Teherán de reconstruir su programa nuclear o su arsenal de misiles balísticos.

En abril, Irán y Estados Unidos habían empezado negociaciones con mediación de Omán sobre el programa nuclear iraní, motivo de tensiones con los países occidentales.

Las conversaciones, sin embargo, están estancadas desde junio, cuando Estados Unidos bombardeó las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio de Fordo, al sur de Teherán, así como las instalaciones nucleares de Isfahán y Natanz, en el centro del país.