Candidato presidencial colombiano asegura que Trump "hizo que América creciera" y habla de sus propuestas en exclusiva con NTN24

El candidato a la Presidencia de la República de Colombia, Santiago Botero, dijo en entrevista exclusiva con NTN24 que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hizo que América creciera" y habló también acerca de sus propuestas, que asegura están alejadas de la política tradicional.

"Donald Trump hizo que América creciera. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos con esa implementación que hizo con Venezuela", expresó el candidato sobre el proceso que el Gobierno Trump adelanta en el país sudamericano desde el operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

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"Hoy en día el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo es Estados Unidos, por encima de Arabia Saudita (…) en el tema de Cuba igual", agregó Botero y resaltó que Trump ha trabajado para beneficiar a sus ciudadanos. "Ese es el deber ser de un mandatario", indicó.

Botero es un empresario que ha creado más de 35 empresas y más de 2000 puestos de trabajo, generando, según ha indicado, 500 millones de dólares para Colombia.

Las principales propuestas de Botero están enfocadas en materia de seguridad, anticorrupción, y economía. Con su movimiento "Romper el Sistema", aspira a llegar a la Casa de Nariño.

"La política que uno tiene que hacer es que el que la haga, la paga. Los políticos en nuestro país han maquillado la política para aprovechar la justicia y hacer que haya impunidad (…) la causa de nuestro país es que, porque hay impunidad, hoy para los bandidos (delinquir) es un buen negocio y de bajo riesgo", mencionó Botero.

Como empresario, el candidato presidencial cree que las compañías le tienen que pagar a sus empleados "lo máximo que puedan pagar". "Cuando las compañías sienten que el valor de una empresa es su gente, ahí es donde cambia el chip", considera.

Según Botero, que promete aumentar el salario mínimo, el país podría "aprovechar" esa capacidad económica de sus ciudadanos cuando reciban un mejor sueldo para incentivar "un consumo real" que no afecte negativamente la inflación.