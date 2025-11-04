"Caos masivo" en los cielos de Estados Unidos: secretario de Transporte advierte que habrá afectaciones en vuelos si continúa el cierre del Gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió este martes que si el cierre del Gobierno federal se prolonga una semana más podría provocar un "caos masivo", que podría obligar a cerrar parte del espacio aéreo.

"Si nos llevan a una semana más a partir de hoy, demócratas, verán un caos masivo, verán retrasos masivos en los vuelos. Verán cancelaciones masivas, y puede que nos vean cerrar ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo", dijo Duffy en una rueda de prensa el martes.

La aviación estadounidense ya se ha enfrentado a decenas de millas de retrasos en los vuelos durante los últimos meses.

Estas declaraciones son las advertencias más serias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los impactos inminentes de las crecientes ausencias de operadores aéreos.

Cuando el cierre entró en su día número 35, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) retrasó una nueva ronda de vuelos el martes.

Las aerolíneas dijeron esta semana que 3,2 millones de pasajeros se han visto afectados por retrasos o vuelos cancelados debido a un aumento en las ausencias de los controladores aéreos.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, aseguró el martes a 'Varney & Co' de Fox Business que en los 30 aeropuertos más grandes de la agencia "entre el 20% y el 40% de nuestros controladores no están viniendo a trabajar".

Mientras los demócratas culpan a los republicanos de no negociar con ellos para reabrir el Gobierno, el cierre ha exacerbado la escasez de personal, obligando a 13.000 controladores aéreos y 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte a trabajar sin sueldo.

En 2019, las interrupciones generalizadas en los viajes aéreos presionaron a los legisladores para poner fin a un cierre del Gobierno de 35 días durante el primer mandato del presidente Trump.

Duffy reiteró que cerraría el sistema de aviación de Estados Unidos si cree que el cierre está haciendo que sea demasiado arriesgado viajar.

El viernes, la FAA dijo que casi la mitad de los 30 aeropuertos más concurridos de Estados Unidos se enfrentaron a escasez de controladores aéreos en el peor día desde que comenzó el cierre.

En Nueva York, el viernes, el 80% de los controladores aéreos estaban ausentes, según la agencia.