SpaceX de Elon Musk presenta a la NASA un plan de aterrizaje lunar "simplificado" de Starship en medio de preocupaciones sobre el progreso

SpaceX, la compañía de Elon Musk, anunció el jueves que propuso a la NASA un plan simplificado para enviar humanos a la Luna utilizando su cohete Starship, mientras la agencia presiona a sus contratistas para que avancen más rápidamente hacia la victoria sobre China en la llegada a la superficie lunar esta década

"En respuesta a las últimas peticiones, hemos compartido y estamos evaluando formalmente una arquitectura de misión simplificada y un concepto de operaciones que creemos que resultarán en un regreso más rápido a la Luna, al tiempo que mejoramos la seguridad de la tripulación", escribió SpaceX en una extensa publicación de blog en su sitio web que describe el progreso de Starship.

La NASA se enfrenta a una intensa competencia de China en su esfuerzo por regresar astronautas a la Luna, donde ningún ser humano ha ido desde la última misión Apolo de Estados Unidos en 1972.

La agencia espacial estadounidense contrató a SpaceX en 2021 para usar Starship en las dos primeras misiones de alunizaje Artemis, y Blue Origin, de Jeff Bezos, ganó posteriormente un contrato para otras misiones Artemis.

Pero la agencia espacial estadounidense este año se ha visto envuelta en un caos político debido a la preocupación de que sus contratistas de alunizaje no se estén moviendo lo suficientemente rápido, los planes de la administración Trump para reducir la fuerza laboral de la agencia y la vacante de un administrador permanente en la NASA.

Ese cargo, cabe recordar, lo ocupa actualmente de forma temporal Sean Duffy, también jefe del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

La semana pasada Duffy dijo en declaraciones televisivas que SpaceX se estaba quedando atrás en el desarrollo de Starship y que la agencia abriría el contrato Artemis de la compañía a empresas rivales que puedan presentar un plan más rápido para llevar humanos a la superficie lunar.

SpaceX, en su publicación de blog, aseguró que ha logrado docenas de hitos asociados con su contrato del módulo de aterrizaje lunar Starship y que planea ejecutar otros hechos históricos clave futuros el próximo año, incluyendo una prueba de vuelo de larga duración.

SpaceX ha lanzado 11 pruebas de Starship hasta ahora en su campaña de desarrollo de prueba hasta el fallo.

Otro hito clave que SpaceX espera en 2026 es ejecutar una compleja demostración de reabastecimiento de combustible en el espacio, un proceso complicado que nunca se ha hecho antes, pero que es necesario para que Starship tenga suficiente combustible que le permita llegar a la superficie lunar.

Se realizarán múltiples vuelos de "tanque" de Starship para llenar la Starship con destino a la luna en el espacio, según la arquitectura.

La NASA esperaba que dicha demostración ocurriera tan pronto como en 2024, pero el vertiginoso desarrollo y los lanzamientos de prueba de Starship de SpaceX han sufrido contratiempos.

A finales de este año o principios del próximo, la compañía planea comenzar a lanzar un prototipo de Starship mejorado equipado con características diseñadas para el reabastecimiento de combustible en el espacio.

SpaceX aseveró que el momento de la prueba de reabastecimiento en el espacio "dependerá del progreso de las próximas pruebas de vuelo que presentarán la nueva arquitectura Starship V3, pero ambas pruebas están programadas para realizarse en 2026".