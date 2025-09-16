Capitán del Ejército es vinculado a los dos médicos detenidos en Trujillo: Son acusados de planear un asalto al Batallón de Infantería Motorizada

Un capitán del Ejército se suma a las detenciones que se han llevado a cabo en el estado Trujillo, gobernado por Gerardo Márquez, quien anunció que ha quedado "desmantelada" una célula terrorista contra Maduro.

El gobernante del Psuv dijo que se trata del capitán de la Fuarza Armada Nacional Bolivariana Javier Romero Briceño, a quien vincula con el médico cirujano Juan Torres, de 61 años, coordinador del movimiento Renovación Ciudadana en la ciudad de Valera, estado Trujillo.

Tanto el médico mastólogo como su esposa Elizabeth Rodriguez, de 63 años, fueron detenidos el pasado 10 de septiembre, en un procedimiento ejecutado por la GNB, CONAS, Policía del estado Trujillo, SEBIN, y las divisiones DAET y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

"Iban de camino a su trabajo mis padres Juan Torres y Elizabeth Rodriguez. Fueron detenidos y llevados a la Coordinación de Investigaciones Policiales en la urbanización La Beatriz", dijo uno de sus hijos a Provea.

El doctor había recibido "incontables amenazas por parte del gobierno porque denunciaba de forma pública la falta de insumos y transparencia en el Hospital central de Valera donde trabajó años hasta que se le prohibió la entrada".

La vivienda de ambos médicos fue allanada sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público. Sus hijos denunciaron el robo de pertenencias y destrozos a la propiedad privada.

También les allanaron los consultorios.

Desde Trujillo fueron llevados a la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro en la parroquia El Paraíso, en Caracas.

El gobernador de Trujillo dice que seguirá "actuando como lo establece la Constitución. No vamos a ceder ni un milímetro al enemigo interno.

Márquez aseguró que en el teléfono de Torres se encontraron evidencias de "una serie de acciones contra el Estado", así como conversaciones con el capitán Romero Briceño.

Las autoridades dicen estar buscando a otra persona que permanece en fuga. El hecho habría detonado tras la colocación de una pancarta que "buscaba incitar a la desobediencia y desestabilizar el país".