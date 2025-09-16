NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Detenciones arbitrarias

Capitán del Ejército es vinculado a los dos médicos detenidos en Trujillo: Son acusados de planear un asalto al Batallón de Infantería Motorizada

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Médicos detenidos en Trujillo
Médicos detenidos en Trujillo
El gobernador de la entidad aseguró que fue desarticulada una supuesta "célula" que tenía planes contra instituciones del Estado.

Un capitán del Ejército se suma a las detenciones que se han llevado a cabo en el estado Trujillo, gobernado por Gerardo Márquez, quien anunció que ha quedado "desmantelada" una célula terrorista contra Maduro.

o

El gobernante del Psuv dijo que se trata del capitán de la Fuarza Armada Nacional Bolivariana Javier Romero Briceño, a quien vincula con el médico cirujano Juan Torres, de 61 años, coordinador del movimiento Renovación Ciudadana en la ciudad de Valera, estado Trujillo.

Tanto el médico mastólogo como su esposa Elizabeth Rodriguez, de 63 años, fueron detenidos el pasado 10 de septiembre, en un procedimiento ejecutado por la GNB, CONAS, Policía del estado Trujillo, SEBIN, y las divisiones DAET y DIP de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

o

"Iban de camino a su trabajo mis padres Juan Torres y Elizabeth Rodriguez. Fueron detenidos y llevados a la Coordinación de Investigaciones Policiales en la urbanización La Beatriz", dijo uno de sus hijos a Provea.

El doctor había recibido "incontables amenazas por parte del gobierno porque denunciaba de forma pública la falta de insumos y transparencia en el Hospital central de Valera donde trabajó años hasta que se le prohibió la entrada".

La vivienda de ambos médicos fue allanada sin orden judicial y sin la presencia de fiscales del Ministerio Público. Sus hijos denunciaron el robo de pertenencias y destrozos a la propiedad privada.

También les allanaron los consultorios.

Desde Trujillo fueron llevados a la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro en la parroquia El Paraíso, en Caracas.

El gobernador de Trujillo dice que seguirá "actuando como lo establece la Constitución. No vamos a ceder ni un milímetro al enemigo interno.

o

Márquez aseguró que en el teléfono de Torres se encontraron evidencias de "una serie de acciones contra el Estado", así como conversaciones con el capitán Romero Briceño.

Las autoridades dicen estar buscando a otra persona que permanece en fuga. El hecho habría detonado tras la colocación de una pancarta que "buscaba incitar a la desobediencia y desestabilizar el país".

Pancarta - Desobediencia
Pancarta - Desobediencia

Temas relacionados:

Detenciones arbitrarias

Terrorismo

DDHH VENEZUELA

DGCIM

Funcionarios del Sebin

Trujillo

FANB

Conspiración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La paz total se convirtió en una paz narca": exministro José Manuel Restrepo sobre postura de Petro ante la descertificación de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación, condenó los actos de violencia en Cali y Antioquia - Foto: EFE
Atentado

"La memoria del pasado violento nos obliga a mantenernos firmes": procurador ante ola de ataques en Colombia

Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, sería citado a moción de censura - Foto: AFP
Ministro de Defensa

Oposición impulsará una moción de censura contra el ministro de Defensa por los actos de violencia ocurridos en varios departamentos de Colombia

José Luis Rodríguez Zapatero/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
España

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trata de personas

Desarticulan red de explotación sexual en Tenerife y rescatan a dos venezolanas

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil / FOTO: EFE
Eliminatorias mundialistas

Atención, Venezuela: Brasil anuncia cambios en su nómina para enfrentar a Bolivia en la altura

Elecciones Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: cierran las urnas y comienza el conteo de votos para elegir presidente y renovar el poder legislativo

Venezuela vs. Argentina en la ida de las Eliminatorias Sudamericanas - Foto AFP
La Vinotinto

Jugador clave de La Vinotinto es operado con éxito de inusual lesión; aunque alcance a recuperarse no jugará contra Argentina

Futsal | Foto referencia: Canva
Futsal

Conmoción en el mundo del futsal: portero falleció tras atajar un penal en un torneo local al noreste de Brasil

Karol G encabezará el cartel de Coachella 2026 - Foto: AFP
Festival

Cantante colombiana encabeza junto a la estadounidense Sabrina Carpenter la lista de artistas que harán parte del Coachella 2026

Imágenes de referencia de Marte-Foto: Canva
Marte

¿Qué clase de vida pudo haber existido en Marte? Experto responde tras los recientes hallazgos de la NASA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda