Casa Blanca ordena a las fuerzas militares de EEUU concentrar la mayoría de esfuerzos en la “cuarentena” impuesta a Venezuela

La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares estadounidenses que se centren casi exclusivamente en hacer cumplir la "cuarentena" del petróleo venezolano por al menos los próximos dos meses, dijo un funcionario estadounidense a Reuters.

"Aunque todavía existen opciones militares, el objetivo es utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca", dijo el funcionario.

VEA TAMBIÉN Entre 15 y 20 años de cárcel más una multa: Lo que propone una ley chavista para quien apoye el bloqueo a buques petroleros o

La declaración podría reducir la posibilidad inmediata de ataques terrestres estadounidenses contra Venezuela, que el presidente Donald Trump reiteradamente ha dicho que podrían ocurrir.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que la orden de la Casa Blanca era que las fuerzas estadounidenses se centraran casi exclusivamente en la cuarentena del petróleo venezolano durante al menos los próximos dos meses.

"Hasta ahora, los esfuerzos han ejercido una enorme presión sobre (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, y se cree que para finales de enero Venezuela se enfrentará a una calamidad económica a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos", declaró el funcionario.