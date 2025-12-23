NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
Buque petrolero

Entre 15 y 20 años de cárcel más una multa: Lo que propone una ley chavista para quien apoye el bloqueo a buques petroleros

diciembre 23, 2025
Por: Maryorin Méndez
Asamblea chavista
Asamblea chavista
Jorge Rodríguez, que también es presidente de la Asamblea chavista, aplaudió el proyecto al que se le dará urgencia.

La llaman "Ley para Garantizar las Libertades de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y otros Actos Ilícitos Internacionales", y fue aprobada entre gritos y consignas en primera discusión por la asamblea de absoluto control chavista.

La propuesta la presentó Giuseppe Alessandrello, del PSUV, quien dijo que la ley busca proteger las relaciones comerciales de Venezuela y a los venezolanos "de las acciones de Estados Unidos en las costas".

o

"La ley está estructurada por dos capítulos y 11 artículos, y su objeto principal es garantizar las libertades de navegación y comercio de mercancías protegidas por los tratados internacionales ratificados por Venezuela", dijo.

En ella se establece que "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales ... está sujeto a 15 a 20 años de cárcel".

Pero también "le será impuesta una multa en bolívares equivalentes a entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio más alto del Banco Central (BCV)".

o

Según el chavismo el objetivo es "proteger la relación comercial y protegernos a nosotros de los actos de depredación que el Gobierno de los Estados Unidos está realizando en nuestro mar".

Luego del debate, Maduro habló del proyecto, y dijo que él mismo la envió para que se discutiera de urgencia. "Uno puede discutir una ley en dos días. Seguramente mañana se aprobará ya como ley de la República, una ley especial para hacer cumplir los convenios mundiales que prohiben el asalto de buques, la piratería y todos los delitos contra el comercio internacional".

"Es una ley de mucho poder. En el año 2020 envié una ley parecida que se llamó ley contra el bloqueo. Esa ley fue el eje para nosotros tener estos resultados (económicos)", dijo.

 

