"Yo no creo que el régimen de Maduro llegue a fin de año, si termina el mes hay que darle mérito": Carlos Sánchez Berzain

En Washington D.C., el Instituto Interamericano para la Democracia reunió este jueves a líderes, académicos y analistas en el foro Crimen organizado y democracia en Latinoamérica, un encuentro que puso sobre la mesa una denuncia contundente: la penetración del narcotráfico y las estructuras criminales en los gobiernos de la región.

El politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto, afirmó en una entrevista con NTN24 que varios países del continente han sido capturados por redes criminales vinculadas al poder político.

“La gente que no se somete al régimen termina por no comer; esos países se convierten en narcoestados… Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y en su momento Ecuador lo eran”, afirmó.

Sánchez Berzaín advirtió que Estados Unidos ya ha reconocido la dimensión del problema y actúa bajo criterios de seguridad nacional. “Identificamos al narcoterrorismo y señalamos al Cártel de los Soles, que detenta indebidamente el poder en Venezuela, no como una dictadura, sino como una organización del crimen organizado”, explicó.

El analista fue más allá al calificar al crimen transnacional como el verdadero enemigo del continente. “El enemigo es el narcoterrorismo. Detrás están las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que llevan años destruyendo las instituciones democráticas y buscando impunidad”, aseguró.

En una de sus declaraciones más fuertes, sostuvo que “Maduro ya perdió el poder” y que lo que vive Venezuela hoy es “la agonía de un grupo del crimen organizado aislado internacionalmente”.

"El Cartel de los Soles, que está absolutamente aislado internacionalmente, que acaba de dar una muestra de absoluto repudio interno y que está en una agonía que va a tomar días o semanas", dijo.

Y agregó: "Yo no creo que el régimen de Maduro llegue a fin de año, si termina el mes hay que darle mérito. El régimen de Maduro sólo está sostenido por la doctrina".

Además, según Berzain, la caída del régimen venezolano tendría consecuencias: “Si cae Venezuela, Petro no tiene ninguna viabilidad en su proyecto de convertir a Colombia en una dictadura. Están técnica y políticamente caídos”, concluyó.