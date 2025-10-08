NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Cisjordania

“Por culpa de Maduro estamos aquí”: venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El hombre ahora pide a la comunidad internacional ayuda y mantiene vivo su deseo de que se ponga fin al terrorismo y de que regrese la democracia a Venezuela.

Un ciudadano venezolano que se encuentra atrapado en Cisjordania habló con NTN24 y envió un mensaje a Nicolás Maduro, a quien culpó del drama que vive actualmente en medio del conflicto en Medio Oriente.

Aunque pidió que su identidad no fuera revelada por temor a represalias, el hombre reveló importantes detalles de lo que ha vivido desde que huyó de la dictadura en Venezuela.

El entrevistado reveló que huyó del chavismo a Palestina porque sus padres eran de allí, aunque él creció en Valencia.

o

Sin embargo, tras el estallido de la guerra contra el grupo terrorista Hamás, se ha quedado bloqueado, sin forma de abandonar esa zona.

“Ha destrozado un país, por culpa de eso mas de 7 mill de venezolanos han emigrado, tú no sabes lo que es vivir en la calle, comer mierda o dormir en la calle y recibir bombardeos”, dijo.

El venezolano de 31 años agregó que "siempre Venezuela ha defendido a la parte árabe y en la mayoría de los países árabes tenemos una dictadura de 20 años, 25 años o 30 años sentados en el poder”.

Y añadió: “hemos notado que siempre Venezuela ha sido una dictadura que ha apoyado a grupos terroristas”.

El hombre, quien aseguró que pasó de vivir en la crisis de su país a esquivar las bombas de los terroristas.

No obstante, señaló que, aunque pidió ayuda a la embajada de Venezuela, nunca se la dieron.

“He hablado con la embajada que esta en Jordania, pero me decían que no era lo suficiente el hecho de que una sola persona pudiera solicitar eso, a no ser que haya más de 200 o 300 personas"

Este hecho, señala, le condena a permanecer en este territorio, ocultando su rostro, evitando las zonas concurridas y sin relacionarse con los locales ante el temor de que sean terroristas.

o

Recuerda sus visitas a Israel antes del inicio de la guerra, lugar al que le gustaría regresar algún día.

“Yo entré a Israel y lo disfruté muchísimo, cuando entré lo disfruté bastante, son muy amables, muchas personas me saludan y se nota que soy árabe por los rasgos, pero yo me comunicaba en inglés y eran muy amables todas las personas, en cambio a nivel de historia los árabes siempre han estado en puras guerras".

El hombre ahora pide a la comunidad internacional ayuda y mantiene vivo su deseo de que se ponga fin al terrorismo y de que regrese la democracia a Venezuela.

"Por culpa de Maduro estamos aquí": venezolano atrapado en Cisjordania en medio del conflicto en Gaza

