Centro Democrático pide a Gobierno Petro declarar como terrorista al Cartel de los Soles

Representantes del Centro Democrático, principal partido de oposición en Colombia, presentaron una proposición en el Congreso en la que piden al Gobierno del presidente Gustavo Petro que declare al Cartel de los Soles como organización narcotraficante y terrorista.

“El Congreso de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, propone exhortar al Gobierno Nacional para que, en el marco de la política exterior y de seguridad del Estado, declare formalmente al denominado 'Cartel de los Soles' como una organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo, por constituir una amenaza directa contra la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos”, manifestaron en el documento.

En la propuesta, la bancada del partido Centro Democrático argumenta que “el "Cartel de los Soles" no es un problema ajeno ni lejano” al país.

“Se trata de una estructura criminal con influencia directa desde el régimen venezolano, señalada por organismos internacionales y agencias de inteligencia como responsable del tráfico de drogas, armas y recursos que terminan en manos de grupos terroristas en la región”, añadieron.

Además, señalaron que “su alianza comprobada con el ELN y las disidencias de las FARC ha fortalecido la capacidad de quienes asesinan líderes sociales, reclutan menores de edad, controlan corredores estratégicos y buscan socavar las instituciones democráticas de Colombia”.

Finalmente, aseguraron que “la presencia de estas redes en la frontera colombo-venezolana ha convertido a las comunidades fronterizas en víctimas permanentes de la violencia, la extorsión, el desplazamiento y el miedo. Ante esta realidad, Colombia no puede permanecer indiferente”.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro aseguró que "no existe" el Cartel de los Soles, designación de Estados Unidos al régimen venezolano al que calificó de "organización terrorista" encabezada por Nicolás Maduro.

Tras recibir tal designación por parte del gobierno estadounidense, diferentes países como Ecuador, República Dominicana y Perú, se han sumado a la declaratoria de "organización terrorista".