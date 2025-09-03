Más líderes políticos de la región se suman a la designación del Cartel de los Soles como un grupo terrorista

República Dominicana se unió a la cruzada regional contra el Cartel de los Soles, al designarlo como un grupo terrorista, esta acción del gobierno de Luis Abinader se suma a la de Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Ecuador.

Líderes políticos de Panamá también se unieron a la petición regional para exigir que se denomine como terrorista al Cartel de los Soles. El movimiento 'otro camino de panamá', liderado por el diputado José Pérez Barboni, pidió a la cancillería y al Ministerio de Seguridad de su país, acelerar la declaración para así unirse a las acciones tomadas por otros gobiernos latinoamericanos que han decidido sumar esfuerzos con la administración de Donald Trump para presionar la salida de Nicolás Maduro, señalado capo de las drogas.

Para hablar de este tema se conectó en NTN24 precisamente José Pérez Barboni, diputado de la bancada ‘movimiento otro camino’ en la asamblea de Panamá y también experto en relaciones internacionales, quien aseveró que el país está dispuesta participar en la lucha contra el narcotráfico.

“Yo creo que ya hemos visto respuestas claras de parte de otros países de la región como Paraguay, Argentina, Ecuador y República Dominicana, y es el momento que Panamá, que es un país puente para temas logísticos y otros muchos beneficios, también lo es para el crimen organizado y hemos tenido reuniones para hablar sobre las estrategias contra el narcotráfico y como nuestro país puede participar y ayudar”, aseveró.

La estructura criminal es, según Estados Unidos, encabezada por Nicolás Maduro por quien ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares.