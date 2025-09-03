NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Cartel de Los Soles

Congreso de Perú aprueba declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles en sintonía con otros países de la región

septiembre 3, 2025
Por: Luis Cifuentes
Congreso de Perú y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Congreso de Perú y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Perú se suma a Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana, que en días pasados nombraron como terrorista a la organización criminal.

El pleno del legislativo de Perú aprobó este miércoles por mayoría declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista y “amenaza externa” en sintonía con otros países de la región.

Con una votación de 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, el legislativo aprobó la moción impulsada por el partido Renovación Popular.

"El Pleno del Congreso aprobó las mociones de orden del día 18726, 18821 y 18763, que declara al Cartel de los Soles, organización criminal internacional, como una organización terrorista en el Perú, debido al grave riesgo que representan sus operaciones para la estabilidad democrática del país, así como para la seguridad de todos los ciudadanos", indicó el Congreso peruano.

o

La moción aprobada le exige al gobierno central "adoptar las medidas necesarias en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa nacional, a fin de que el Perú se sume a la comunidad internacional en la lucha frontal contra esta organización criminal" que ha sido disuadida por Estados Unidos en medio del despliegue militar en el Caribe.

"Asimismo, en el marco de sus competencias, se tomen las acciones correspondientes para proteger el estado de derecho, la seguridad interna y la democracia en el país", indicó el legislativo.

Caber recordar que después de que Estados Unidos decretará al Cartel de los Soles como organización terrorista, varios países de la región latinoamericana decidieron tomar la misma medida.

o

Perú se suman Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana, que en días pasados nombraron terrorista a la organización criminal que, según Estados Unidos, es dirigida por el régimen de Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

Venezuela

Donald Trump

Perú

Congreso de Perú

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Franja de Gaza - Foto AFP
Franja de Gaza

Alemania suspenderá exportación de armas a Israel que puedan ser utilizadas en la Franja de Gaza

Nicolás Maduro y Gustavo Petro en 2023 - Foto EFE
Régimen venezolano

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Frank Caprio, juez y político estadounidense - Fotos: Instagram / X
Luto

"Recuérdenme, por favor": Murió a sus 88 años Frank Caprio, juez famoso por sus videos virales mostrando humanidad en la justicia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Carlo Ancelotti junto a Dani Carvajal y Eduardo Camavinga | Foto: EFE
Carlo Ancelotti

El capitán del Real Madrid apuntó con todo contra Carlo Ancelotti y su salida del equipo: “necesitábamos todos de savia nueva”

Andrés Cepeda, cantante bogotano - Foto: EFE
Ponte al Día

Andrés Cepeda, el cantante bogotano que con sus letras y melodías ha conquistado el mundo

Franja de Gaza - Foto AFP
Franja de Gaza

Alemania suspenderá exportación de armas a Israel que puedan ser utilizadas en la Franja de Gaza

Alexis Lozano y Nino Caicedo en On The Road, homenaje a la Orquesta Guayacán
On the Road

Orquesta Guayacán conmemora 39 años de historia: una agrupación colombiana que con sus ritmos ha logrado conquistar el mundo

Nicolas Maduro - Foto EFE
Emergencia

Maduro extiende el decreto de emergencia económica y mantiene la suspensión de garantías coincidiendo con el aumento de recompensa por su captura

Nicolás Maduro y Gustavo Petro en 2023 - Foto EFE
Régimen venezolano

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Sorteo del Mundial Qatar 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman oficialmente la fecha y el lugar donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano