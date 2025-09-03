Congreso de Perú aprueba declarar como organización terrorista al Cartel de los Soles en sintonía con otros países de la región

El pleno del legislativo de Perú aprobó este miércoles por mayoría declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista y “amenaza externa” en sintonía con otros países de la región.

Con una votación de 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, el legislativo aprobó la moción impulsada por el partido Renovación Popular.

"El Pleno del Congreso aprobó las mociones de orden del día 18726, 18821 y 18763, que declara al Cartel de los Soles, organización criminal internacional, como una organización terrorista en el Perú, debido al grave riesgo que representan sus operaciones para la estabilidad democrática del país, así como para la seguridad de todos los ciudadanos", indicó el Congreso peruano.

La moción aprobada le exige al gobierno central "adoptar las medidas necesarias en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa nacional, a fin de que el Perú se sume a la comunidad internacional en la lucha frontal contra esta organización criminal" que ha sido disuadida por Estados Unidos en medio del despliegue militar en el Caribe.

"Asimismo, en el marco de sus competencias, se tomen las acciones correspondientes para proteger el estado de derecho, la seguridad interna y la democracia en el país", indicó el legislativo.

Caber recordar que después de que Estados Unidos decretará al Cartel de los Soles como organización terrorista, varios países de la región latinoamericana decidieron tomar la misma medida.

Perú se suman Ecuador, Argentina, Paraguay y República Dominicana, que en días pasados nombraron terrorista a la organización criminal que, según Estados Unidos, es dirigida por el régimen de Nicolás Maduro.