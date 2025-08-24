NTN24
Régimen de Maduro

"Chavistas, enchufados y testaferros del régimen que están infiltrados en EE. UU. ya están siendo identificados": congresista republicano Carlos Gimenez

agosto 24, 2025
Por: Redacción NTN24
A su vez, medios estadounidenses reportan que algunos de los buques enviados por Estados Unidos al sur del Caribe ya zarparon hacia los límites del mar venezolano.

Este domingo, una de las voces más fuertes en el Congreso de Estados Unidos frente a los regímenes autoritarios del continente, el republicano Carlos Gimenez, se pronunció nuevamente sobre la dictadura venezolana.

Gimenez, quien además es miembro Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, se pronunció en medio de la presión que ejerce el Gobierno Trump sobre Venezuela.

Tras el despliegue de varios buques de guerra en el sur del mar Caribe como parte de las medidas implementadas por Donald Trump frente los carteles del narcotráfico, el legislador aseguró que los aliados de Maduro en Estados Unidos están siendo seguidos de cerca.

"Los chavistas, enchufados y testaferros del régimen que están infiltrados dentro de USA ya están siendo identificados", aseguró.

Asimismo, el legislador señaló que, "los que estén colaborando con el régimen perderán su estatus migratorio y, si son ciudadanos naturalizados, tampoco serán exentados".

En otra publicación en sus redes sociales, el representante señaló que, "para los arrastrados que pretenden alistarse en las milicias de Nicolás Maduro, que luego no intenten llegar a Estados Unidos ni con visa, ni por frontera. ¡Porque no pasarán y serán devueltos de cabeza!".

Mientras tanto, la presión sobre la dictadura madurista sigue creciendo. En las últimas horas, el gobierno de Trinidad y Tobago dijo que el despliegue de los “activos militares estadounidenses” tiene todo su apoyo.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar dijo que, “si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso a territorio trinitario para defender al pueblo guyanés, mi gobierno se lo facilitará sin reservas”.

A su vez, medios estadounidenses reportan que algunos de los buques enviados por Estados Unidos al sur del Caribe ya zarparon hacia los límites del mar venezolano, tal y como lo ordenó la Administración Trump.

