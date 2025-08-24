NTN24
Domingo, 24 de agosto de 2025
Domingo, 24 de agosto de 2025
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que “pocos mandos militares apoyan a Maduro” y los instó a tomar una decisión rápida: “el presidente Trump no bromea"

agosto 24, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado (AFP)
Estas declaraciones, además, llegan luego de que la oposición reportara el fracaso de la convocatoria del régimen para reunir a militantes y simpatizantes chavistas a hacer parte de la "Milicia Bolivariana".

Este domingo, mientras se espera la llegada de buques de guerra estadounidenses a aguas del sur del Caribe, como lo prometió el presidente Donald Trump, la líder opositora María Corina Machado ofreció una entrevista en Fox News.

La opositora fue consultada sobre cómo se mantiene a salvo en Venezuela pese al asedio del régimen sobre quienes no están de su lado: “Estoy escondida, todos estamos escondidos en Venezuela", sin embargo, aseguró que no tiene miedo y vaticinó el fin de la represión.

Según Machado, quien tiene miedo es el régimen tras la decisión de Estados Unidos de emprender acciones contra los carteles de la droga en el continente, como el Cartel de los Soles, del cual señalan a Maduro como su líder.

“Maduro está muy preocupado y debería estarlo”, dijo.

o

Asimismo, la mujer señaló que el núcleo militar cercano a Maduro está rompiéndose ante la presión de Estados Unidos: “Hay fracturas, muy pocos altos mandos militares todavía apoyan a Maduro y tienen que tomar una decisión muy pronto porque se acaban de dar cuenta de que el presidente Trump no bromea”.

"Esto es muy serio, esto es desmantelar una estructura criminal que usa a Venezuela para canalizar toneladas de drogas que finalmente llegan a Estados Unidos”, agregó.

Asimismo, con certeza del fin de la dictadura, señaló que la caída del régimen será un ejemplo para los demás países de la región y sentará un efecto dominó sobre los demás regímenes.

“Una vez que Maduro esté fuera, el régimen cubano también caerá y Nicaragua será libre también, y por primera vez en la historia tendremos Américas libres del comunismo y dictadura", aseveró.

o

Estas declaraciones, además, llegan luego de que la oposición reportara el fracaso de la convocatoria del régimen para este fin de semana a una “jornada de alistamiento” para reunir a militantes y simpatizantes chavistas para hacer parte de la "Milicia Bolivariana".

El llamado del régimen se debe a la incesante presión que desde hace unas semanas imprime el Gobierno de Estados Unidos, mismo que desplegó una importante flota naval en el sur del Caribe como parte de la orden del presidente Trump para enfrentar a cárteles de droga.

“He considerado oportuno que sábado y domingo tengamos una gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos y todas las milicianas, de todos los reservistas y de todos los ciudadanos que quieran dar un paso al frente para decirle al imperialismo que ya basta de amenazas”, había señalado Maduro.

No obstante, la "jornada de alistamiento" para la cual se dispusieron cuarteles militares y plazas de las localidades de todo el país, terminó con fotografías de desérticas calles solo transitadas por algunos uniformados de la milicia de Maduro.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Foto de referencia: AFP
Atentado

“Lo que logró el proceso de paz y la ‘paz total’ fue que aumentaran los grupos armados ilegales”: Gustavo Niño, exviceministro de Defensa

Franja de Gaza (AFP)
Gaza

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia del Ejército de EE. UU. (EFE)
Cartel de Los Soles

Estados Unidos ordena desplegar fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe para enfrentar a cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles

Franja de Gaza - Foto AFP
Franja de Gaza

Alemania suspenderá exportación de armas a Israel que puedan ser utilizadas en la Franja de Gaza

Nicolás Maduro en un acto militar en Venezuela - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Foto de referencia del Ejército de EE. UU. (EFE)
Cartel de Los Soles

Estados Unidos ordena desplegar fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe para enfrentar a cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles

Franja de Gaza - Foto AFP
Franja de Gaza

Alemania suspenderá exportación de armas a Israel que puedan ser utilizadas en la Franja de Gaza

Shakira - Foto EFE
Shakira

Shakira anuncia colaboración con Ed Sheeran para lanzar la canción principal de 'Zootopia 2'

Nicolás Maduro en un acto militar en Venezuela - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Critican a Zion por su último concierto en Medellín / FOTO: EFE
Polémica

Zion responde a las críticas que le han hecho por sus raros movimientos y extraña manera de actuar en un concierto en Colombia

Los Tigres del Norte
Música

Vocalista de Los Tigres del Norte sufre aparatosa caída durante un show en México

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Tensión

Crece tensión entre Rusia y Estados Unidos: ¿estamos ante una nueva carrera armamentística?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano