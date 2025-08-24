María Corina Machado aseguró que “pocos mandos militares apoyan a Maduro” y los instó a tomar una decisión rápida: “el presidente Trump no bromea"

Este domingo, mientras se espera la llegada de buques de guerra estadounidenses a aguas del sur del Caribe, como lo prometió el presidente Donald Trump, la líder opositora María Corina Machado ofreció una entrevista en Fox News.

La opositora fue consultada sobre cómo se mantiene a salvo en Venezuela pese al asedio del régimen sobre quienes no están de su lado: “Estoy escondida, todos estamos escondidos en Venezuela", sin embargo, aseguró que no tiene miedo y vaticinó el fin de la represión.

Según Machado, quien tiene miedo es el régimen tras la decisión de Estados Unidos de emprender acciones contra los carteles de la droga en el continente, como el Cartel de los Soles, del cual señalan a Maduro como su líder.

“Maduro está muy preocupado y debería estarlo”, dijo.

Asimismo, la mujer señaló que el núcleo militar cercano a Maduro está rompiéndose ante la presión de Estados Unidos: “Hay fracturas, muy pocos altos mandos militares todavía apoyan a Maduro y tienen que tomar una decisión muy pronto porque se acaban de dar cuenta de que el presidente Trump no bromea”.

"Esto es muy serio, esto es desmantelar una estructura criminal que usa a Venezuela para canalizar toneladas de drogas que finalmente llegan a Estados Unidos”, agregó.

Asimismo, con certeza del fin de la dictadura, señaló que la caída del régimen será un ejemplo para los demás países de la región y sentará un efecto dominó sobre los demás regímenes.

“Una vez que Maduro esté fuera, el régimen cubano también caerá y Nicaragua será libre también, y por primera vez en la historia tendremos Américas libres del comunismo y dictadura", aseveró.

Estas declaraciones, además, llegan luego de que la oposición reportara el fracaso de la convocatoria del régimen para este fin de semana a una “jornada de alistamiento” para reunir a militantes y simpatizantes chavistas para hacer parte de la "Milicia Bolivariana".

El llamado del régimen se debe a la incesante presión que desde hace unas semanas imprime el Gobierno de Estados Unidos, mismo que desplegó una importante flota naval en el sur del Caribe como parte de la orden del presidente Trump para enfrentar a cárteles de droga.

“He considerado oportuno que sábado y domingo tengamos una gran jornada de alistamiento y llamado a filas de todos los milicianos y todas las milicianas, de todos los reservistas y de todos los ciudadanos que quieran dar un paso al frente para decirle al imperialismo que ya basta de amenazas”, había señalado Maduro.

No obstante, la "jornada de alistamiento" para la cual se dispusieron cuarteles militares y plazas de las localidades de todo el país, terminó con fotografías de desérticas calles solo transitadas por algunos uniformados de la milicia de Maduro.