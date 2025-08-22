Chicago y Nueva York en la mira de la ofensiva contra el crimen de Trump y la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Chicago y Nueva York serán las próximas grandes ciudades del país en ser blanco de una ofensiva federal contra la delincuencia.

"Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras", declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

VEA TAMBIÉN Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder o

"Creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York", añadió.

Esto ocurre días después de que Trump ordenara el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en Washington DC como parte de una ofensiva contra el crimen.

Trump dijo que Washington era un "agujero de ratas infestado de crimen" antes de enviar tropas a sus calles la semana pasada y dijo el viernes que estas dos importantes ciudades lideradas por demócratas recibirán un tratamiento similar.

Ahora, "por orden del secretario de Defensa, los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta-DC que apoyan la misión de reducir la tasa de criminalidad en la capital de nuestra nación pronto estarán en misión con sus armas de servicio", dijo el funcionario de Defensa bajo condición de anonimato, refiriéndose a la Fuerza de Tarea Conjunta-DC.

El Ejército de Estados Unidos había dicho previamente, a medida que las tropas comenzaban a llegar, que "hay armas disponibles si se necesitan, pero permanecerán en el arsenal".

VEA TAMBIÉN La División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York anuló multa de USD 464 millones contra Donald Trump o

Actualmente hay más de 1.900 tropas de la Guardia Nacional en Washington, tanto de la ciudad como de los estados liderados por republicanos de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Mississippi, Luisiana y Tennessee, que también han enviado fuerzas.

Asimismo, el presidente estadounidense también discutió la posibilidad de declarar una emergencia nacional para mantener a las tropas en Washington por más de 30 días.

Aunque políticos republicanos, liderados por Trump, han afirmado que la capital de Estados Unidos, abrumadoramente demócrata, está invadida por el crimen, datos de la policía de Washington mostraron caídas significativas en los delitos violentos entre 2023 y 2024.