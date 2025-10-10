NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Viernes, 10 de octubre de 2025
Aranceles

Donald Trump sorprende con un nuevo arancel del 100%: ¿Qué nación fue afectada?

octubre 10, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto EFE
Donald Trump | Foto EFE
Trump informó este viernes de que las dos medidas entrarán en vigor el 1 de noviembre como respuesta a lo que calificó de prácticas comerciales "extraordinariamente agresivas".

Donald Trump anunció un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas y amenazó con cancelar una cumbre con Xi Jinping prevista para dentro de dos semanas.

o

El presidente estadounidense impuso además controles a la exportación de todo software de importancia estratégica con destino a China.

"Se acaba de conocer que China ha adoptado una posición extraordinariamente agresiva sobre el comercio, con el envío de una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que a partir del 1 de noviembre de 2025 iban a imponer controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrican, e incluso algunos que ni siquiera fabrican", aseguró el magnate estadounidense en Truth Social.

"Es imposible creer que China haya tomado tal medida, pero lo ha hecho, y el resto es historia", continuó.

Este aumento de 100 puntos porcentuales se sumará al 30% de media que pagan de impuestos aduaneros los productos chinos.

En una extensa publicación en su red Truth Social, Trump criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras y productos fabricados con estos a todos los países del mundo.

"De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo 'cautivo', pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo", escribió el republicano.

o

Trump también puso en duda la celebración de una cumbre que tenía prevista con Xi en dos semanas en Corea del Sur, el primer encuentro entre ambos líderes desde la vuelta en enero del republicano a la Casa Blanca.

"Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo", explicó. Aunque horas después, el mismo viernes, el presidente dijo a los periodistas en el Despacho Oval que no había cancelado la reunión.

"No sé si la vamos a celebrar. De todos modos, yo estaré allí, así que supongo que sí la celebraremos", afirmó.

El mandatario estadounidense se dijo sorprendido por la actitud de Pekín, después de, lo que pareció, seis meses de buenas relaciones entre ambos. "¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil", declaró Trump.

o

Por su parte, Pekín también anunció el viernes que aplicará "tarifas portuarias especiales" a barcos operados o construidos por Estados Unidos, una medida que Washington aplica desde abril a los buques vinculados a China.

Temas relacionados:

Aranceles

Donald Trump

China

Xi Jinping

Economía

Polémica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué implica la derrota de los demócratas en el Senado que dejó intacto el poder de Trump sobre los ataques militares en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Foto: Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS)
Terremoto

Filipinas emite alerta de tsunami y evacuación en varios países tras terremoto de magnitud 7,6

Foto de referencia (Canva)
Bolivia

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Foto: EFE
Simeone

Así se enfrentó Simeone a aficionado que le festejó en su cara gol del Liverpool con el que derrotó al último minuto al Atlético de Madrid en Champions League

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Venezolanos que explotaban a niños
Explotación infantil

Capturan a seis venezolanos que explotaban a niños indígenas colombianos en Medellín: percibían miles de dólares en ganancias

Florinda Meza, actriz mexicana - Foto: EFE
Florinda Meza

Lo que dijo Florinda Meza al enterarse que es una de las personalidades más odiadas de México

Foto: Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS)
Terremoto

Filipinas emite alerta de tsunami y evacuación en varios países tras terremoto de magnitud 7,6

Foto de referencia (Canva)
Bolivia

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Duván Vergara, uno de los tres colombianos que hace presencia en las semis de la Libertadores - Foto: AFP
Conmebol

Estos son los colombianos que dicen presente en las semifinales de los torneos internacionales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda