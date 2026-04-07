CIDH denuncia violaciones de derechos humanos en misiones médicas de Cuba y pide erradicar el programa continental

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los países del continente americano a cancelar su participación en el programa de Misiones Médicas Cubanas, después de presentar un informe que documenta graves violaciones a los derechos humanos de miles de profesionales cubanos.

El organismo concluyó que lo que comenzó en 1963 como cooperación médica se convirtió en un negocio millonario para el régimen de La Habana.

El informe de 199 páginas, publicado por la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), presenta conclusiones alarmantes sobre el funcionamiento de estas misiones.

Según el documento, existen indicios graves de coerción, explotación laboral y control estatal sobre los profesionales cubanos enviados al exterior.

Entre las principales violaciones documentadas se encuentra la retención salarial, donde el régimen cubano se queda con entre el 60% y el 90% del pago que realizan los países receptores.

El informe también detalla castigos severos para quienes abandonan las misiones, incluyendo pérdida de vivienda, confiscación del dinero retenido en cuentas congeladas, prohibición de regresar a Cuba por hasta ocho años, y posibles represalias contra familiares. Además, los profesionales están sometidos a vigilancia política, social y de sus relaciones personales.

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Según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información del régimen cubano, los servicios de salud humana y atención social generaron 4.862 millones de dólares en 2022.

En 2024, esta cifra alcanzó los 4.800 millones de dólares. El informe subraya que las misiones médicas se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos del régimen, superando incluso al turismo.

En el mismo año, estas misiones estaban desplegadas en 56 países. En América, operaban en 16 naciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Sin embargo, varios países han comenzado a romper estos acuerdos. Para 2026, Honduras, Guatemala, Guyana, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica y Granada ya no habrían renovado o continuado estos convenios con el régimen cubano. México y Venezuela siguen figurando entre los principales receptores de estas misiones en la región.

La CIDH recomienda erradicar cualquier práctica que constituya una violación sistemática de derechos humanos, incluyendo el modelo actual de las Misiones Médicas Cubanas. El organismo enfatiza que es fundamental dejar de sostener un sistema que representa trabajo forzoso y explotación laboral bajo control estatal.