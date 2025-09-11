Tiroteo
Cierran temporalmente la Academia Naval de Estados Unidos tras presunto tiroteo en el campus
Según las primeras informaciones, un exalumno habría ingresado al campus con un arma.
La Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis, Maryland, se encuentra en confinamiento luego de que este jueves se presentara un tiroteo al interior del campus.
Según las primeras informaciones dadas por el medio Fox News, un exalumno expulsado habría ingresado al campus con un arma de manera amenazante.
El mismo medio ha informado que se varios marines fueron heridos en el tiroteo. Además, según un funcionario de la base, el exalumno estaría tocando las puertas donde se encuentran confinados los marines con engaños.
El edificio de la sede naval alberga a unas 4 mil personas.
Noticia en Desarrollo.