NTN24 tuvo acceso a una de las bases clave en el entrenamiento de los marines en EE. UU., mismos que fueron desplegados cerca de las costas de Venezuela

NTN24 tuvo acceso a la base militar de Quantico en Virginia, uno de los centros más importantes de entrenamiento de los Marines de Estados Unidos.

En un despliegue impresionante de fuerza y estrategia, los Marines de Estados Unidos llevaron a cabo un ejercicio militar de alta intensidad en el que simulan escenarios de invasión y defensa en territorio extranjero.

La base de Quantico, establecida en 1917, abarca 270 kilómetros y ha sido fundamental en la preparación de tropas para conflictos globales, incluyendo ambas Guerras Mundiales. Hoy, sigue siendo un centro crucial para el entrenamiento de elite de los Marines estadounidenses.

El capitán Micah Thomas explicó el proceso de entrenamiento: "Empezamos con evaluaciones médicas y pruebas de habilidades individuales. Luego, avanzamos hacia ejercicios tácticos a nivel de escuadrón, enseñando cómo evaluar y analizar al enemigo".

Durante el ejercicio, se observó cómo los Marines enfrentaban situaciones de combate simuladas en ambientes urbanos. El uso de bengalas de humo y explosiones controladas en un escenario realista de visibilidad reducida y peligro inminente.

El general Oliver Mckellips destacó la importancia de la versatilidad en el entrenamiento: "Preparamos a nuestros Marines para actuar en diversos escenarios, desde operaciones terrestres hasta incursiones anfibias. También realizamos ejercicios conjuntos con fuerzas de otros países, incluyendo naciones latinoamericanas como Colombia".

La base de Quantico no solo alberga a los Marines, sino que también es sede de instalaciones del FBI, la DEA y la Agencia de Inteligencia de Defensa, subrayando su importancia estratégica en el aparato de seguridad estadounidense.

Este tipo de ejercicios, que se realizan regularmente en Quantico, reflejan la continua preparación de las fuerzas armadas estadounidenses para enfrentar amenazas globales y proyectar su poder militar desde el mar, una capacidad clave de los Marines.