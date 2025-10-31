NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Viernes, 31 de octubre de 2025
Huracán Melissa

Cifra de fallecidos por el Huracán Melissa se acerca a 50 en el Caribe y se desplaza hacia el norte

octubre 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Daños en Cuba - Foto EFE/ Huracán Melissa - Foto CDN
Daños en Cuba - Foto EFE/ Huracán Melissa - Foto CDN
Se estiman entre 48.000 y 52.000 millones de dólares en daños y pérdidas económicas en el Caribe occidental.

El número de víctimas mortales confirmadas del huracán Melissa ascendió a 49 el jueves, según informes oficiales, tras sembrar la destrucción en gran parte del norte del Caribe y aumentar su velocidad a medida que se dirigía más allá de Bermudas en el Atlántico Norte.

Las autoridades de Haití, que no fue golpeado directamente, pero sufrió días de lluvias torrenciales de la tormenta de lento movimiento, informaron de al menos 30 muertos y 20 más desaparecidos.

o

Al menos 23 personas, entre ellas 10 niños, murieron en la ciudad meridional haitiana de Petit-Goâve al desbordarse un río. Las lluvias también dañaron carreteras, casas y tierras de cultivo.

El ministro de Información de Jamaica confirmó al menos 19 muertes, pero dijo que las autoridades continuaban las labores de búsqueda y rescate. La tormenta dejó a cientos de miles de personas sin electricidad, arrancó tejados de edificios y sembró campos de escombros.

El ejército jamaicano ha pedido al personal de reserva que se presente para ayudar en las operaciones de socorro y rescate.

Melissa tocó tierra en el suroeste de Jamaica el martes como un poderoso huracán de categoría 5, la tormenta más fuerte de la historia del país caribeño en golpear directamente sus costas y el primer gran huracán en hacerlo desde 1988.

o

Los vientos superaron ampliamente el nivel mínimo para la clasificación de huracán más potente. Los meteorólogos de AccuWeather señalaron que el huracán ocupaba el segundo lugar entre los huracanes más fuertes registrados en el Atlántico en cuanto a velocidad del viento al tocar tierra.

El pronosticador estimó entre 48.000 y 52.000 millones de dólares en daños y pérdidas económicas en el Caribe occidental.

Melissa también golpeó el este de Cuba, donde unas 735.000 personas fueron evacuadas, pero hasta el jueves no se había informado de ninguna muerte, a pesar de los cuantiosos daños causados a viviendas y cultivos.

A las 11:00 p.m., hora local, del viernes, Melissa era una tormenta de categoría 2 a 264 kilómetros al oeste del territorio insular británico de Bermudas, en el Atlántico Norte, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés), con vientos máximos sostenidos de 161 kilómetros por hora.

Los residentes de Bermudas habían mantenido la calma, mientras se esperaba que la tormenta diera a la isla un margen relativamente amplio. Las autoridades aseguraron que cerrarían su calzada el jueves por la noche y cerrarían las escuelas y los transbordadores el viernes "por abundancia de precaución".

o

En Bahamas, que Melissa atravesó el miércoles por la noche, las autoridades levantaron las alertas de tormenta, pero no dieron el "todo despejado". Un responsable mencionó que las autoridades esperaban decidir el sábado si era seguro que los cientos de personas que evacuaron las islas afectadas regresaran a sus hogares.

Temas relacionados:

Huracán Melissa

Fenómeno meteorológico

Víctimas

Centro Nacional de Huracanes

Jamaica

Haití

Cuba

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Donald Trump - AFP
Guerra Fría

"Estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría": experto sobre anuncio de Trump de reactivar pruebas con armas nucleares

Despliegue militar en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

"Si el Cartel de los Soles es una organización terrorista, su liderazgo es un blanco válido": Hugo Acha analiza el creciente despliegue de EE.UU. en el Caribe sur

María Corina Machado, Lionel Messi y Donald Trump (EFE)
Miami

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Más de Actualidad

Ver más
Opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: AFP
Cuba

Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

Flotilla Sumud / FOTO: AFP
Israel

Israel asegura que la misión de la flotilla Sumud tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
Venezuela

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá absuelve al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal

Opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: AFP
Cuba

Esposa de José Daniel Ferrer reveló que el opositor se va al exilio en contra de su voluntad: “prefería morir en Cuba antes que salir sin honor y sin dignidad”

Vía Láctea | Foto Canva
Telescopio Gaia

Telescopio capta la Vía Láctea con un nivel de detalle nunca antes visto y confirma su novedosa forma ondulada

Jugadores selección Colombia dentro del 11 ideal de la Conmebol - Foto: EFE
Selección Colombia

La selección Colombia desconvoca por lesión a referente y llama a nuevo jugador en su reemplazo para amistosos en EE. UU.

Flotilla Sumud / FOTO: AFP
Israel

Israel asegura que la misión de la flotilla Sumud tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás

Maluma | Foto: AFP
Maluma

Maluma hace historia y se convierte en el primer artista colombiano en cantar en el Empire State de Nueva York

El Helicoide | Foto x:@hcapriles
Venezuela

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda