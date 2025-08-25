NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Franja de Gaza

Cinco periodistas murieron en un ataque israelí contra un hospital en Gaza; el Ejército ordenó una investigación

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24
La cadena catarí Al Jazeera y las agencias internacionales Reuters y AP informaron de la muerte de sus reporteros y expresaron pesar y consternación.

Este lunes, agencias de noticias reportaron la muerte de cinco periodistas, incluidos reporteros que colaboraban para las reconocidas cadenas Al Jazeera, Reuters y AP, en un bombardeo israelí contra un hospital en la Franja de Gaza.

La información fue difundida por la Defensa Civil del territorio palestino, que agregó que en total fueron 20 los muertos en el ataque del Ejército israelí.

"Estamos consternados por la muerte del colaborador de Reuters Husam al Masri y las lesiones sufridas por otro de nuestros colaboradores, Hatem Jaled", declaró un portavoz de Reuters.

Al Jazeera informó que uno de sus periodistas, el camarógrafo Mohamed Salama, murió en el ataque.

La cadena condenó, "en los términos más enérgicos posibles, este horrible crimen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes, que han atacado directamente y asesinado a periodistas como parte de una campaña sistemática para silenciar la verdad".

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron que hubo "un ataque en la zona del hospital Nasser" y agregó que "lamenta cualquier daño causado a personas no involucradas y que no tiene como objetivo a los periodistas".

Asimismo, el Ejército del país hebreo ordenó una investigación sobre los sucesos.

Imágenes de AFP mostraba a personas en el lugar corriendo a ayudar a los heridos y cargando cuerpos ensangrentados y cercenados al interior del complejo hospitalario.

En el lugar quedó la cámara de fotos ensangrentada de Mariam Dagga, una fotorreportera de 33 años, que colaboraba con la agencia estadounidense The Associated Press (AP) desde el inicio de la guerra.

El hospital Nasser es uno de los pocos centro médicos activos en la Franja de Gaza, sin embargo, en los últimos meses ha sido blanco de ataques israelíes, pues las FDI señalan que allí se alojan terroristas de Hamás.

Antes del anuncio de estas muertes, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF) había reportado cerca de 200 periodistas muertos desde el inicio del conflicto en Gaza.

Dos semanas antes, otros cuatro reporteros y dos colaboradores de Al Jazeera murieron en un ataque dirigido de las fuerzas israelíes, que acusaron a uno de ellos de ser supuestamente un miembro de Hamás.

Horas después del ataque, periodistas preguntaron sobre el suceso al presidente Donald Trump en la Casa Blanca:

"Si pudiéramos obtener su reacción, señor, los israelíes bombardearon un hospital en Gaza y mataron a 20 personas, incluidos cinco periodistas", dijo un reportero.

A lo que Trump respondió: "No me alegra. No quiero verlo. Al mismo tiempo, tenemos que acabar con toda esta pesadilla. Saqué a todos los rehenes. Steve Witkoff ha sido increíble. Ha hecho un trabajo excelente, pero los saqué a todos gracias a mi gente y a mí. Ahora nos quedan probablemente un poco menos de 20. Creo que uno o dos se han ido. Dije hace tiempo que los sacaría, pero cuando lleguemos a los últimos 10 o 20, no los liberarán porque estarán muertos después de liberarlos. Es una situación desagradable. Muy desagradable, horrible", señaló.

