Viernes, 12 de diciembre de 2025
Estados Unidos | Foto Canva
Nueva tarifa de inmigración para permisos de viaje en EE.UU.: ¿quiénes deben pagar y cuándo?

diciembre 12, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Una nueva tarifa de inmigración comenzó a aplicarse para ciertos viajeros que regresan a Estados Unidos utilizando un “Advance Parole”.

Se implementan nuevas tarifas de inmigración para el permiso de permanencia temporal requerida por la Ley H1, el abogado Héctor Benítez de la firma Benme Legal explica que esta tarifa se enfoca únicamente en quienes utilizan un advance parole.

Un advance parole es un documento emitido por USCIS que autoriza a ciertos inmigrantes a salir temporalmente de Estados Unidos sin que se cancele su trámite migratorio pendiente, como una solicitud de ajuste de estatus, TPS o DACA.

Según detalla Benítez “hay procesos a través de los cuales usted puede obtener lo que llaman un advance parole o un permiso de viaje para que usted pueda en el marco bien sea de un ajuste de estatus o probablemente un proceso, un permiso de viaje de DACA entre otras figuras, usted puede efectivamente hacer un viaje fuera de los Estados Unidos mientras que está en un trámite, mientras que está en un proceso”.

Es decir, el cobro está dirigido a quienes viajan al extranjero mientras mantienen un trámite migratorio abierto y regresan al país usando ese permiso.

¿Cuánto se debe pagar y cuándo?

El abogado explica que el costo es de $1.000 dólares y solo se activa cuando el viajero utiliza el permiso: “Al momento de volver ahora usted va a tener la obligación de hacer o materializar un pago de $1,000 dólares en el momento que usted esté de regreso haciendo uso de ese permiso de viaje, si usted no utiliza el permiso de viaje, usted no va a estar sujeto a este tipo de tarifas, si usted espera la adjudicación de su ajuste de estatus, usted no va a estar sujeto a este tipo de tarifas”.

¿Los residentes permanentes deben pagar?

Benítez aclara que no, aunque algunos han recibido notificaciones erróneas: “Incluso hemos estado viendo como personas han estado recibiendo comunicaciones, invitándolos al pago de esta tarifa ya siendo residentes permanentes, entonces yo creo que es más un tema de masificación de la información que se está dando, pero no realmente de la obligatoriedad del pago, el pago es para los que tengan el advance parole, lo estén utilizando y tienen que pagar al momento de su regreso a territorio americano”.

En conclusión, la tarifa solo debe ser cubierta por quienes tengan y utilicen un advance parole para salir y volver a ingresar a Estados Unidos. Quienes no viajan, no usan el permiso o ya cuentan con residencia permanente, no están obligados al pago, no obstante, si tiene dudas sobre algún proceso migratorio, la firma Benme Legal ofrece sus servicios.

Asesoría legal para los migrantes

La firma Benme Legal ofrece orientación permanente a través de su línea de contacto 786 558 5625 o su página web www.benmelegal.com, donde brindan información actualizada sobre los procesos migratorios.

