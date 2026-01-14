Vuelve y juega: futbolista sudamericano del Real Madrid sufre insultos racistas antes del reciente fracaso merengue contra equipo de segunda división

Un futbolista sudamericano del gigante español Real Madrid volvió a ser víctima de insultos racistas antes de su más reciente partido contra un equipo de la segunda categoría, pese a las fuertes sanciones que han tenido que pagar los supuestos hinchas que han tenido comportamientos similares.

Se trata del atacante brasileño del equipo merengue, Vinícius Júnior, contra quien se escucharon varios insultos racistas el miércoles a las afueras del estadio Carlos Belmonte antes de un partido de la Copa del Rey contra el Albacete de segunda división.

Un grupo de supuestos hinchas reunido cerca del estadio de la ciudad de Albacete coreó insultos contra el jugador de 25 años, quien ha sufrido racismo repetidamente en España durante los partidos.

"Basta ya de racismo, es una vergüenza absoluta. No es la imagen que representa ni a los albacetenses ni al club", publicó el Albacete en redes sociales.

Vinícius fue nombrado en el once inicial de Álvaro Arbeloa para el partido de octavos de final de la Copa, su primer partido al frente del Real Madrid desde la salida de Xabi Alonso, que terminó 3 a 2 a favor del local y marcó la inesperada y temprana eliminación de los merengues de la competición.

En mayo de 2025, cinco personas recibieron sentencias de prisión en una primera sentencia histórica en España que condenó los insultos racistas en un estadio de fútbol como un delito de odio después de que Vinícius fuera abusado durante la victoria del Real Madrid por 2 a 0 sobre el Real Valladolid en 2022.

Desde entonces, se han presentado 18 denuncias legales por comportamientos racistas contra Vinicius. El Real Madrid, por su parte, no se pronunció inmediatamente después sobre el último incidente del miércoles.

Vinícius, entretanto, ha expresado en el pasado su decepción por lo que describe como respuestas inadecuadas de los órganos de Gobierno.