¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Los ataques por parte del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, en el mar Caribe y Pacífico en el territorio sudamericano, con los que busca hacer frente a los carteles de la droga en esta región, han desatado cuestionamientos hacia el gobierno de Donald Trump, incluso por miembros del partido Republicano.

Recientemente, el senador republicano Rand Paul señaló que: “La ejecución sin proceso no es justicia, y volar barcos extranjeros es una receta para el caos”.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro acusa al Gobierno Trump de cometer "ejecuciones extrajudiciales" con ataques a presuntas narcolanchas o

Así como han aumentado los ataques a las presuntas ‘narcolanchas’ también lo han hecho los cuestionamientos por parte del Congreso de los Estados Unidos hacia las medidas tomadas por parte del presidente Donald Trump.

Los periodistas Eric Encinas y Juan Manuel Benítez analizaron en el programa Club de Prensa de NTN24 las ofensivas que ha realizado la administración de Trump ante los carteles de la droga en la región, los cuales estarían siendo ejecutados sin aprobación del legislativo norteamericano.

“En este caso, la guardia costera está llevando a cabo estos ataques sin ningún tipo de permiso del gobierno, mientras que el gobierno de Trump se escuda en leyes anticuadas o denominaciones de grupos específicos que no corresponden, por ejemplo, como clasificar estos grupos como narcotraficantes o terroristas, y de ahí la justificación de realizar estos bombardeos”, manifestó Benítez.

Para Juan Manuel, el “marco de derecho o jurídico” no solo es un tema internacional, también es una situación nacional dentro del territorio estadounidense donde se ve que “los agentes de migración detienen a personas que presuntamente han cometido delitos y que son deportadas sin ningún tipo de protección legal y prueba fehaciente”.

“Donald Trump sigue insistiendo en que tiene una encrucijada ahora mismo porque incluso republicanos le están pidiendo más datos, lo cual tendrá que hacer para que no le pase factura a nivel constitucional y como lo indican las propias normas estadounidenses”, expresó Eric Encimas.

“Estamos viendo que Estados Unidos está llevando operaciones ya no solo militares, sino en materias de inteligencia para destapar y ejecutar lo que está llevando a término”, manifestó Encimas relación a las indagaciones e investigaciones que se adelantan en contra de exintegrantes del régimen de Maduro, especialmente en el caso del ‘Pollo' Carvajal.