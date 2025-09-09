NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

"Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino": Gustavo Petro habla de despliegue militar de Estados Unidos y de Venezuela

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Petro hizo una invitación para que un cuerpo de países sudamericanos “vuelva a plantear el diálogo político en Venezuela”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de la instalación del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI) en Manaos (Brasil), se refirió a la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos en medio del despliegue militar norteamericano en aguas del Caribe.

Petro dejó ver que le preocupa y no ve improbable una invasión a Venezuela tras observar el despliegue estadounidense en el Mar Caribe.

"Entonces aquí tenemos que hablar de la posible invasión a Venezuela con la que amenazan. Pueden ser palabras, ojalá. Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres”, aseveró el mandatario.

El presidente se mostró en contra de ese escenario de invasión, aunque aceptó que existe un problema que definió como “político” en Venezuela.

“Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela, que hay un problema político allá, sí. Yo no he reconocido al Gobierno venezolano por las elecciones, ni Brasil: nos critican. Pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno no se resuelva es hablando entre los venezolanos", precisó.

También hizo una invitación para que un cuerpo de países sudamericanos “vuelva a plantear el diálogo político en Venezuela”. “El pueblo venezolano todo tiene que unirse porque la amenaza es de invasión y si es una invasión extranjera en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarla”, manifestó.

“Una cosa es resolver un problema político otra cosa es acabar con nuestra dignidad y con nuestra soberanía luchada con tanta gente en cada país", finalizó.

El pronunciamiento de Petro se da en medio del despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Caribe y después de que el Pentágono acusara al régimen de Venezuela de un vuelo "altamente provocativo", el jueves pasado, de aviones de combate sobre un buque de guerra de la Armada estadounidense.

También se da días después de que fuerzas estadounidenses atacaran un barco que, según Trump, transportaba "cantidades masivas de drogas" desde Venezuela. La acción causó la muerte de 11 personas en aguas internacionales.

El aumento de tropas ha ejercido presión sobre Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha calificado como "el cabecilla de un narcoestado" y líder del designado como terrorista Cartel de los Soles.

El Departamento de Estado además ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que pueda ser importante para la captura de Maduro.

