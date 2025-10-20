NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia no tiene nada para hacerle daño relevante a Estados Unidos en una guerra comercial": Alberto Bernal

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Los sectores exportadores de Colombia más vulnerables serían café, flores y aguacates. Bernal destaca especialmente el caso de las flores.

La posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a productos colombianos ha generado preocupación sobre las consecuencias económicas para Colombia. Alberto Bernal, jefe de estrategia global de XP Investment, advierte sobre los graves riesgos si esta situación escala a una "guerra comercial".

Según Bernal, tanto Colombia como Estados Unidos se verían afectados, pero Colombia sufriría un impacto mucho mayor por ser una economía más pequeña. "Desde el punto de vista de quién sufre más de esta crisis, sin duda alguna, Colombia", afirma el experto.

o

Los sectores exportadores más vulnerables serían café, flores y aguacates. Bernal destaca especialmente el caso de las flores: "Si llegamos a ver una situación donde Estados Unidos le ponga aranceles del 50% a las flores, la gran mayoría de las ventas de los floricultores colombianos se van a perder". Esto tendría un fuerte impacto en el empleo, especialmente para madres solteras, resalta el experto.

El analista advierte que la situación podría empeorar rápidamente si el presidente Petro mantiene una actitud confrontacional. "Yo veo en el presidente Petro una persona que no tiene la capacidad de medirse. Es demasiado impulsivo", señala Bernal.

En un escenario de escalada, Bernal teme que Estados Unidos pudiera llegar a imponer sanciones financieras a Colombia, lo que provocaría "una caída brutal de la economía, del crédito, depreciación del tipo de cambio".

o

Para evitar esta situación, Bernal recomienda "bajarle los niveles de discusión" y que el gobierno colombiano dialogue con Estados Unidos. También sugiere involucrar al sector privado y partidos de oposición para mediar.

Sobre alternativas para los exportadores colombianos, Bernal considera que el café podría diversificar sus destinos más fácilmente. Sin embargo, ve muy difícil que la industria de flores pueda reorientarse rápidamente a otros mercados.

El experto concluye que un escenario de mayores aranceles sería "pésimo para la economía y la macroeconomía de Colombia", con riesgos de inflación y pérdida de poder adquisitivo para los más pobres.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

Trump - Petro

Donald Trump

Gustavo Petro

Despliegue militar

Narcotráfico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las medias tintas se acabaron, si tienes relaciones con los narcos eres un narco": Francisco Santos sobre acusaciones de Trump contra Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico": Jaime Florez, portavoz del Partido Republicano sobre aranceles anunciados por Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Gobierno de Colombia

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Más de Actualidad

Ver más
Trump recibe a Zelenski tras reanudar el diálogo con Putin | Foto EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

Justicia Climática - Foto Canva
Crisis ambiental

Juventud Global se Une por la Justicia Climática en México

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
César Gaviria y Gustavo Petro - AFP y EFE
Gobierno de Colombia

Expresidente Gaviria cuestiona al presidente Petro por posible ingreso de cabecillas del Tren de Aragua a la Paz Total

Trump recibe a Zelenski tras reanudar el diálogo con Putin | Foto EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Futbolistas del Barcelona: Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Frenkie de Jong | Foto: AFP
LaLiga

Futbolistas anunciaron “protesta simbólica” al inicio de los partidos de la novena jornada de La Liga por encuentro Villarreal-Barcelona en Estados Unidos

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

Justicia Climática - Foto Canva
Crisis ambiental

Juventud Global se Une por la Justicia Climática en México

Messi | Foto: EFE
Messi

Messi anunció el lanzamiento de su propio torneo de promesas del fútbol juvenil en Miami

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Donald Trump

Presidente Trump compara facciones rivales de Hamás con Pandillas de Venezuela y dice que "no le molesta" que las eliminen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda