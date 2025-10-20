"Colombia no tiene nada para hacerle daño relevante a Estados Unidos en una guerra comercial": Alberto Bernal

La posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a productos colombianos ha generado preocupación sobre las consecuencias económicas para Colombia. Alberto Bernal, jefe de estrategia global de XP Investment, advierte sobre los graves riesgos si esta situación escala a una "guerra comercial".

Según Bernal, tanto Colombia como Estados Unidos se verían afectados, pero Colombia sufriría un impacto mucho mayor por ser una economía más pequeña. "Desde el punto de vista de quién sufre más de esta crisis, sin duda alguna, Colombia", afirma el experto.

Los sectores exportadores más vulnerables serían café, flores y aguacates. Bernal destaca especialmente el caso de las flores: "Si llegamos a ver una situación donde Estados Unidos le ponga aranceles del 50% a las flores, la gran mayoría de las ventas de los floricultores colombianos se van a perder". Esto tendría un fuerte impacto en el empleo, especialmente para madres solteras, resalta el experto.

El analista advierte que la situación podría empeorar rápidamente si el presidente Petro mantiene una actitud confrontacional. "Yo veo en el presidente Petro una persona que no tiene la capacidad de medirse. Es demasiado impulsivo", señala Bernal.

En un escenario de escalada, Bernal teme que Estados Unidos pudiera llegar a imponer sanciones financieras a Colombia, lo que provocaría "una caída brutal de la economía, del crédito, depreciación del tipo de cambio".

Para evitar esta situación, Bernal recomienda "bajarle los niveles de discusión" y que el gobierno colombiano dialogue con Estados Unidos. También sugiere involucrar al sector privado y partidos de oposición para mediar.

Sobre alternativas para los exportadores colombianos, Bernal considera que el café podría diversificar sus destinos más fácilmente. Sin embargo, ve muy difícil que la industria de flores pueda reorientarse rápidamente a otros mercados.

El experto concluye que un escenario de mayores aranceles sería "pésimo para la economía y la macroeconomía de Colombia", con riesgos de inflación y pérdida de poder adquisitivo para los más pobres.