Martes, 30 de diciembre de 2025
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
En el marco del mes Internacional del Migrante, World Vision alerta sobre la "doble vulnerabilidad"

La Organización humanitaria World Vision indicó que el panorama de movilidad humana en Colombia ha alcanzado niveles críticos en 2025.

“Según cifras de la Defensoría del Pueblo citadas en el más reciente informe de situación, entre enero y julio se registraron 99.500 migrantes irregulares transitando por el país, provenientes principalmente de Venezuela, Ecuador, Perú, India y África”, precisó en una nota de prensa.

Mencionó que a esta presión migratoria se suma una crisis interna: 84.964 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo en el mismo periodo, configurando un escenario de emergencia humanitaria compleja.

World Vision aseguró que “la crisis no es unidireccional” y “llama la atención sobre un fenómeno creciente: 14.422 personas retornaron desde Panamá hacia Colombia tras intentar cruzar la ruta del Darién”.

“Simultáneamente, la violencia armada ha dejado a 62.414 personas en situación de confinamiento, agravando la vulnerabilidad de las comunidades de acogida y tránsito.
Frente a este escenario de múltiples violencias, la organización humanitaria reportó que durante 2025 ha logrado impactar a 68.599 personas en movilidad humana. La respuesta se ha centrado en cerrar brechas críticas: atención inmediata, seguridad alimentaria, servicios de albergue, acompañamiento psicosocial, apoyo económico e iniciativas de inclusión socioeconómica, reafirmando su compromiso con la protección y la asistencia humanitaria”, precisó.

Afirmó que en La Guajira, uno de los puntos más críticos por la escasez histórica de agua potable, se han activado proyectos de emergencia para atender a migrantes pendulares y comunidades de acogida, priorizando el acceso a agua segura y la continuidad educativa de la niñez migrante, un grupo poblacional que enfrenta barreras estructurales para acceder a derechos básicos.

“En este mes Internacional del Migrante, se hace un llamado a consolidar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios que reconozcan la dignidad de cada persona en movimiento y que promuevan condiciones seguras, humanas e inclusivas para quienes, en busca de protección o nuevas oportunidades, continúan enfrentando barreras estructurales y riesgos significativos en su tránsito por el país”, concluyó World Vision.

