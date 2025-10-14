NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
José Daniel Ferrer

“Estados Unidos está en todo el derecho de combatir al narcotráfico”: José Daniel Ferrer sobre el despliegue militar en el Caribe

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El disidente cubano habló a su llegada a Miami con NTN24 y en una rueda de prensa se refirió a el ataque que está haciendo EE. UU. a las denominadas narcolanchas.

El disidente cubano José Daniel Ferrer arribó el lunes a Miami, Estados Unidos, proveniente de Cuba después de pasar varias semanas arbitrariamente detenido por el régimen y sufrir torturas.

Durante la rueda de prensa se le preguntó al líder opositor sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y dijo que eso debió hacerse hace tiempo y expresó su esperanza de que ese mismo apoyo de la administración Trump se extienda a la causa cubana.

o

Muy positivo, Estados Unidos está en todo el derecho de combatir al narcotráfico y estos regímenes siempre han usado la droga como mecanismo para afectar y perjudicar a EE. UU. De hecho, se sabe de plano que los comunistas soviéticos querían llenar a Estados Unidos de droga porque todos sabemos que esto acaba con la juventud, eso afecta a los seres humanos y siempre han querido hacerlo colapsar en todos los campos y ellos tienen que defenderse”, señaló.

Ferrer habló en exclusiva con NTN24 y prometió regresar a la isla para continuar su lucha por la libertad. Además, declaró que el exilio “es una experiencia muy fuerte” que genera “preocupación y tristeza, por un lado, y alegría, por el otro”.

“Ahora puedo dormir sin tomar medidas de seguridad para evitar que cuando me asalten la casa me dejen sin teléfono”, señaló Ferrer. “Hoy no tengo que preocuparme por esa situación ni los apagones”, aseveró.

o

A su llegada a Miami lo recibieron en el aeropuerto los congresistas estadounidenses Carlos Giménez y Mario Diaz Balart y señalaron que no hubo concesiones con el régimen cubano para la liberación de Ferrer.

Rosa María Payá, disidente cubana y miembro de la CIDH, estuvo en la rueda de prensa que ofreció Ferrer y aseguró que su salida representa un nuevo impulso para la causa democrática de la isla: “Ha decidido salvarse para resistir y resistir significa luchar por la libertad de los presos políticos”.

