Viernes, 24 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur estadounidense advierte sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe: "la fuerza de combate más capaz del mundo"

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Las fuerzas militares estadounidenses dejaron ver una vez más su preparación en el Caribe para hacer frente al narcotráfico.

El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) difundió un video con las imágenes de las maniobras que realizan sus fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe.

“Nuestras fuerzas armadas son la fuerza de combate más capaz del mundo. Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe para apoyar las operaciones ordenadas por Trump para desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, indicaron.

Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran aviones de combate sobrevolando el Caribe, equipados con misiles, en lo que parece ser una demostración de capacidad operativa y preparación militar.

Además de las operaciones aéreas, el Pentágono también ha compartido un video que muestra ejercicios terrestres con fuego real de artillería y evidencia a varios buques de guerra en el Caribe.

Estos ejercicios aéreos forman parte de una serie de entrenamientos más amplios que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo en la zona.

La ofensiva, según ha dicho la Casa Blanca, tiene como objetivo hacer frente a los carteles de la droga en la región, incluido el Cartel de los Soles, que la administración Trump designó como organización terrorista liderada por el cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

o

Con la intención de fortalecer su seguridad nacional y estratégica, Estados Unidos ha fortalecido su lucha contra el narcotráfico y recientemente ha informado sobre nuevos ataques contra las narcolanchas.

Maduro, entretanto, ha alegado presuntas amenazas militares por parte de Estados Unidos y ha buscado escalar su denuncia a algunos organismos internacionales mientras lleva a cabo una serie de ejercicios de entrenamiento previendo una posible invasión que resulte en su derrocamiento.

El presidente Trump ha sido contundente en sus afirmaciones respecto a implementar su poderío militar en el Caribe y tiene vigente la recompensa de 50 millones de dólares por información que contribuya con la captura de Maduro.

