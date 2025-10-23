"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

En menos de 48 horas, el Pentágono confirmó que se ejecutaron ataques contra dos embarcaciones que dejaron cinco muertos.

La ‘Operación Víbora del Pacífico’ inició en septiembre como un plan para reforzar la red de vigilancia en el Pacífico oriental, tradicional corredor de cocaína desde Colombia, Ecuador y Perú.

Para hablar sobre este tema, Guillermo Pacheco Gaitán, experto en seguridad nacional y director internacional de Security College US, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la posibilidad de una ofensiva por tierra por parte de Estados Unidos, el invitado señaló que “es evidente que el tema de tierra no va solo con Venezuela”. “Recordemos que Venezuela no es un productor grande de droga, el productor grande está en Colombia”.

“El 78% de las plantaciones de coca están en Colombia”, agregó.

Y sobre la polémica por los ataques ordenados por Trump afirmó que "son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores".

“Si sabes que vas transportando droga y que un país ahora está declarando narcoterroristas a los que pueden estar transportando droga tú te estás arriesgando a que pueda pasar lo que pasó”, expresó.

“Aquí el tema es el derecho internacional cómo se aplica”, puntualizó el experto en seguridad nacional, quien también aseveró que “estamos viendo una acción sin precedentes” y que Trump está “haciéndose cargo del tema de narcotráfico de una manera diferente”.

Sobre las declaraciones de Petro contra Trump y las acusaciones que el mandatario estadounidense le ha hecho, dijo: “es una reacción que él (Petro) debe tener para cuidar la manera en la que lo están señalando”.