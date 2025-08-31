NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro? Omar González analiza el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

agosto 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El dirigente político también se pronunció en La Tarde de NTN24 sobre el fenómeno migratorio que atraviesa a su país.

Omar González, dirigente político venezolano, expresó en el programa La Tarde de NTN24 sus impresiones sobre el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe y analizó un reciente cuestionamiento, del medio Financial Times, sobre los objetivos del envío de la poderosa flota.

¿Combatir las drogas o derrocar a Maduro?, fue la pregunta que en su edición del domingo se planteó el reconocido medio de comunicación.

o

“No son excluyentes los dos propósitos. Efectivamente Nicolás Maduro es un fugitivo rodeado, es un delincuente, cabecilla de un cartel de drogas que amenaza la seguridad del hemisferio”, expresó.

El dirigente político recordó que los venezolanos llevan “más de un cuarto de siglo sometidos a una feroz dictadura que ha destruido y saqueado a nuestro país”.

“De manera que el llevar a la justicia a un delincuente que ha destruido una nación es un logro de los venezolanos que se han organizado para salir de esta pesadilla con el apoyo de la comunidad internacional”, mencionó.

Consideró que una fuerza militar “sin precedentes” está desplegada en el sur del Caribe, bordeando las aguas territoriales de Venezuela, y que las fuerzas armadas de Maduro no tienen posibilidad de contrarrestar el poder de Estados Unidos.

“Las fuerzas armadas venezolanas están mal entrenadas, capacitadas y alimentadas. Frente al poderío naval ubicado en las fronteras de Venezuela es una bravuconada que Maduro tenga posibilidad de enfrentar este poderoso nivel de barcos de guerra”, mencionó.

También se pronunció sobre la migración, fenómeno que ha impactado a su país. “Cuando esto caiga en Venezuela faltarán puertos, aeropuertos y carreteras para que los venezolanos regresen y todo este problema migratorio será pasado”, aseveró.

o

Además consideró que los venezolanos desprecian “opiniones” de gente disfrazadas de opositores, que están haciéndole el juego y Maduro, como Henrique Capriles.

“Es un chavista disfrazado de opositor. Se prestan a juegos que irrespetan la voluntad de los venezolanos expresados en las elecciones del pasado 28 de julio en la que Edmundo González fue elegido presidente de Venezuela”, mencionó.

