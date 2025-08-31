NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Nuestras oraciones están con nuestras valientes fuerzas armadas mientras se acercan a las costas de Venezuela": congresista republicano muestra ubicación actual del despliegue militar

agosto 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Buque estadounidense/ Carlos Giménez/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Carlos Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, mostró en una imagen la posición de los vehículos desplegados cerca de las costas de Venezuela.

Carlos Giménez, representante del distrito 26 de Florida ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, posteó este sábado en la red social X un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas desplegadas cerca de las costas de Venezuela.

"Nuestras oraciones están con los valientes hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas mientras se acercan a las costas de Venezuela", escribió el congresista republicano y acompañó la publicación de una imagen en la que se ve la ubicación de los vehículos desplegados.

En el contenido visual que Giménez compartió se ve un pequeño mapa gráfico enfocado en parte de Centroamérica y Sudamérica, con convenciones que referencian la posición exacta de cada elemento de la flota desplegada por el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense, cabe recordar, envió a mediados de agosto un equipo de fuerzas aéreas y navales hacia el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los carteles de droga latinoamericanos, dentro de los que se encuentra el designado por la Casa Blanca como Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro.

En ese sentido, la ilustración de Giménez establece que, en este momento, hay 9 vehículos de esa flota desplegada cerca del mar Caribe, unos más cerca que otros de Venezuela, pero la mayoría con aparente dirección hacia el país bolivariano víctima del régimen venezolano.

Un submarino llegando desde el océano Atlántico se aprecia en la foto compartida por Giménez. El subacuático en cuestión podría corresponder al submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que un funcionario estadounidense contó a Reuters en condición de anonimato, estaría llegando a comienzos de esta semana.

Ese mismo funcionario, que reveló el jueves la información sobre la cantidad de unidades que llegarían en los próximos días cerca de las costas de Venezuela, anunció que, aparte del submarino, siete buques de guerra estarían cerca de la región.

Esos siete buques se pueden ver también en la imagen que Giménez compartió en su cuenta de X, uno aparentemente ya en la costa venezolana y otros dos más cerca de Aruba.

Otro de los buques está transitando, según la ilustración, cerca de Punta Gallinas, en el extremo norte de la península de La Guajira, en Colombia.

Dos buques más, uno muy cerca del otro, están navegando en el mar Caribe de República Dominicana y su ubicación parece indicar que se acercan a territorio venezolano.

En esa misma zona, una de las convenciones muestra un avión volando sobre Puerto Rico, aunque su posición está dirigida en el pequeño dibujo hacia el Atlántico y no hacia el Caribe.

El buque más lejano de las costas de Venezuela, pero con dirección hacia ese país, parece señalar la posición del crucero lanzamisiles USS Lake Erie, que, según información compartida por varias plataformas que ofrecen seguimiento en tiempo real de la ubicación y movimientos de buques, terminó de cruzar el Canal de Panamá en la mañana del sábado.

Pese a que no se ha especificado la misión específica de los despliegues, la Casa Blanca ha advertido que la idea es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de "organizaciones narcoterroristas" especialmente designadas en la región donde se encuentran actualmente los efectivos norteamericanos.

