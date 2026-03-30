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Lunes, 30 de marzo de 2026
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estrecho de Ormuz

Comisión del Parlamento del régimen de Irán aprueba planes para imponer peajes a buques que transitan por el Estrecho de Ormuz

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Buque portacontenedores navegando - Foto de referencia: EFE
Buque portacontenedores navegando - Foto de referencia: EFE
La noticia fue recogida por la televisión estatal afín a la dictadura iraní.

Comisión del Parlamento del régimen de Irán aprobó este lunes planes para imponer peajes a los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz.

Citando a un miembro de la comisión de seguridad del parlamento, la televisión estatal afín a la dictadura iraní, dijo que el plan implicaba, entre otras cosas, "acuerdos financieros y sistemas de peaje" y "la implementación del papel soberano de Irán", así como la cooperación con Omán al otro lado del Estrecho.

Asimismo, comunicaron que incluye la "prohibición de paso a los norteamericanos (EE. UU.) y al régimen sionista (Israel)".

Las represalias del régimen iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei amenazan una de las arterias energéticas más sensibles del planeta.

Hasta el momento son varios petroleros que han sido alcanzados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Los riesgos para el transporte marítimo comercial se han disparado en las últimas semanas, lo que eleva el riesgo para el suministro mundial de crudo.

El estrecho de Ormuz, es un paso marítimo estratégico. Por esta vía transita cerca de la quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial, y una porción importante de gas licuado, lo que lo convierte en uno de los puntos más sensibles del planeta.

Según la firma de inteligencia marítima Kpler, desde que se acentuó el conflicto en Oriente Medio, los cruces se han desplomado en alrededor de un 95%, situación que ha impactado en los mercados energéticos mundiales.

Durante un discurso en el foro de inversión Future Investment Initiative (FII Priority Summit) en Miami, Trump se refirió a la importancia de mantener abierta esta ruta petrolera clave en medio de las tensiones con Irán.

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