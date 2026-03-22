Régimen de Irán advierte que bloqueará completamente el estrecho de Ormuz si EE. UU. ataca sus centrales eléctricas

Este domingo, el ejército del régimen iraní advirtió que podría cerrar totalmente el estratégico estrecho de Ormuz en caso de que el presidente Donald Trump ordene ataques contra las plantas eléctricas del país.

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“Si se concretan las amenazas de Estados Unidos sobre nuestras centrales eléctricas, el estrecho de Ormuz quedará completamente bloqueado y no se reabrirá hasta que nuestras instalaciones destruidas sean reconstruidas”, declaró el mando operativo del ejército, Jatam Al Anbiya, según informó la televisión estatal.

Actualmente, la dictadura de Irán mantiene prácticamente bloqueada esta vía marítima clave, aunque un pequeño número de barcos, aproximadamente el 5 % del tráfico habitual previo a la guerra, ha logrado transitar, de acuerdo con la firma de análisis Kpler.

La noticia se da a conocer luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara sobre la destrucción de plantas de energía de Irán si el régimen no abre “completamente y sin amenaza” el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas.

“Si Irán no abre completamente, sin amenaza, el Estrecho de Ormuz, dentro de las 48 horas a partir de este punto exacto en el tiempo, los Estados Unidos de América golpearán y destruirán sus diversas plantas de energía”, afirmó Trump en su red Truth Social.

El mandatario norteamericano aseguró que el primer ataque, tras cumplido el plazo, sería dirigido hacia la planta “más grande”.

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Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha cerrado de facto el estrecho en represalia.

Cerca de una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo cruza por Ormuz en tiempos de paz.

Los países que dependen de esta ruta marítima se han apresurado a buscar vías alternativas y a recurrir a sus reservas.

Sin embargo, el impacto en el suministro procedente del Golfo ya ha provocado un fuerte aumento de los precios del combustible en todo el mundo, lo que amenaza con subir la inflación generalizada cuanto más se prolongue la guerra.

El Ejército de EE. UU. anunció el sábado que había dañado un búnker iraní que albergaba armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas en el estrecho de Ormuz.

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Más de 20 países, incluidos Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, dijeron estar dispuestos a contribuir a garantizar una navegación segura por este paso.