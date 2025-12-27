¿Un clima político tenso? Expertos analizan el cierre de 2025 en México

México enfrenta el cierre de 2025 con un panorama político complejo que combina presiones externas desde Estados Unidos, una crisis de seguridad persistente y cuestionamientos sobre la independencia del poder judicial.

La salida abrupta de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República ha encendido alertas sobre el uso político de la justicia, mientras las tensiones internas en el partido Morena se hacen cada vez más evidentes.

Según datos de Mitofsky y del Economista, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene niveles de aprobación entre 70 y 72 por ciento, mientras que ENCOL la sitúa en 78 por ciento. Sin embargo, cuando se evalúan rubros específicos como desempeño económico y combate a la corrupción, los números muestran un déficit importante. "Creo que ahí tenemos un tema pendiente, sin duda", señaló Verónica Ortiz, analista política y columnista en el Heraldo de México.

Las cifras oficiales reportan una reducción de entre 25 y 30 por ciento en homicidios dolosos, pero persiste la dramática cifra de desapariciones y regiones completas del país permanecen bajo control delcrimen organizado*. "Hace años que no puedo transitar por la carretera cuando se va el sol porque la inseguridad no me lo permite", compartió la periodista Soledad Durazo, residente de Sonora.

Luis Miguel González, director editorial del Economista, identificó uno de los principales desafíos del gobierno: "La presidenta no tiene operadores políticos propios. Ella depende de la operación política de obradoristas, y por momentos no sabemos si están trabajando para que el problema se resuelva o para que crezca".

Esta situación se ha evidenciado en la falta de atención a casos de corrupción de personajes cercanos al expresidente López Obrador, incluyendo el escándalo de Adán Augusto López y las irregularidades en obras emblemáticas como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

Las protestas sociales que han marcado el año —desde campesinos hasta la Generación Z— representan "problemas no resueltos, problemas que fueron postergados" y que ahora están estallando, según González. El tema del agua, que no había tenido cambios desde 1992, y la inseguridad en las carreteras que afecta al sector del transporte, son manifestaciones de una realidad que alimenta el descontento más allá de cualquier manipulación política.

La marcha convocada por Morena para celebrar siete años en el poder es vista por los analistas como un intento de demostrar unidad del movimiento en un contexto de debilitamiento. "Obedece más a una necesidad justamente de Morena, de la propia presidenta, de demostrar un apoyo de la sociedad", explicó Ortiz.

El panorama se complica de cara a 2026 con la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, en medio de constantes amenazas del presidente Trump. El aumento de 13 por ciento al salario mínimo representa un compromiso en la narrativa oficial, pero González advierte: "En un contexto de poco crecimiento económico y poca generación de empleo formal", esta medida beneficia solo al 45 por ciento del mercado laboral formal, dejando fuera a 33 millones de personas en la informalidad.