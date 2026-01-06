NTN24
Vente Venezuela

Comunicado de Vente Venezuela expone las prioridades del movimiento político para poder llevar a cabo una transición a la democracia en el país

enero 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
María Corina Machado - Foto AFP
María Corina Machado - Foto AFP
El equipo de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, instó al régimen para que libere a los presos políticos.

El movimiento político venezolano Vente Venezuela expuso este martes en un comunicado que las principales prioridades, antes de llevar a cabo una transición a la democracia en el país, deben ser la libertad de todos los presos políticos y el cese de conductas ilegítimas, ambas por parte del régimen, ahora a cargo de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

En un comunicado publicado por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela titulado 'Ha llegado la hora de liberar a los presos políticos, restablecer la verdad y hacer prevalecer la justicia sobre la impunidad', se dejó claro que "la transición a la democracia en Venezuela no sólo es un mandato popular, sino también un proceso inexorable e irreversible".

o

En ese sentido, Vente Venezuela aseguró que el proceso político actualmente en curso tiene como objetivo "la restitución del ejercicio de la soberanía a los ciudadanos, y el rescate de la institucionalidad en los términos que dispone el marco constitucional y en apego a los acuerdos internacionales suscritos por la República".

Además de lo que denominaron "otras consideraciones fundamentales" para referirse a la ratificación del presidente electo Edmundo González en el ejercicio del poder y el liderazgo de María Corina Machado, señalaron prioritario "el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros residentes en el país, así como la garantía inmediata de su goce y ejercicio".

A tal respecto, debe quedar claro que el primer paso en esta dirección, firme e ineludible es la liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares

Para Vente Venezuela, la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución por disentir, como medida, "no garantiza la consumación definitiva de una transición a la democracia".

o

Sin embargo, comunicaron que "resultaría imposible afirmar que quienes detentan las instituciones del Estado" están colaborando para una transición democrática, si la liberación de todos los presos políticos y cese del hostigamiento y la persecución a la ciudadanía "no es una de sus primeras e inmediatas decisiones políticas".

El movimiento político enlistó las que son "medidas de carácter estructural" que conlleven al desmontaje del aparato represivo que, "en el marco del régimen actual, se ha venido enquistando durante años en los órganos del Estado; y pasará también por el conocer la verdad de los hechos y por alcanzar la justicia que las víctimas, sus familiares y toda la sociedad demandan".

Fundado en 2012 por la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, el movimiento recordó que en este punto ya eran más de 25 años de "violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad".

o

"Miles de víctimas merecen justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. Hoy existen fundamentos suficientes para afirmar que no sólo la justicia nacional, sino también la internacional, alcanzará a todos los responsables del daño causado al pueblo venezolano. Es la hora para todos de comprometernos con la Venezuela libre del futuro", agregaron.

Estas fueron, de manera concreta, las exigencias enlistadas por Vente Venezuela para iniciar una transición democrática.

• A quienes han sido obligados a acatar órdenes ilegítimas, a que cesen en sus conductas y a que no cometan crímenes orientados a sostener una estructura criminal en descomposición.
• A quienes retienen injustamente a los presos políticos civiles y militares a que los liberen de manera inmediata.

Vente Venezuela, entretanto, también envió dos importantes mensajes al pueblo venezolano, que vive momentos de incertidumbre tras la caída de Maduro:

• A los ciudadanos dentro de Venezuela, les pedimos se mantengan alertas, organizados y firmes en la defensa de sus derechos constitucionales.
• A los venezolanos en el exterior, los exhortamos a que continúen movilizados, informando con claridad y responsabilidad la verdad de Venezuela ante el mundo.

"Ha llegado la hora de vaciar los centros de tortura del país, de reparar a quienes fueron secuestrados, torturados, vejados o desaparecidos, de restablecer la verdad y de hacer prevalecer la dignidad humana y la justicia sobre la impunidad. La libertad es el destino del pueblo venezolano. Lo que tenía que pasar, está pasando. Viva Venezuela libre.", concluyó el escrito.

